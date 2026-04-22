La caída del mandatario húngaro, Viktor Orbán, derrotado en las urnas el 12 de abril tras 16 años en el poder, comienza a cambiar las reglas del tablero geopolítico mundial.

Los países de la Unión Europea (UE) dieron este miércoles 22 de abril el visto bueno definitivo al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión a su vecino país, después de que el Gobierno húngaro, todavía presidido por Viktor Orbán, levantara su veto a ambas cuestiones.

Las decisiones adoptadas por los embajadores de los Veintisiete ante la UE aún tienen que ser confirmadas por procedimiento escrito, que debería quedar concluido este jueves 23 de abril, según fuentes europeas citadas por la agencia de noticias EFE.

La UE materializará así una decisión de diciembre de 2025, cuando los líderes comunitarios pactaron solicitar un préstamo conjunto para financiar la defensa y el funcionamiento de Ucrania durante 2026 y 2027, utilizando como posible garantía los fondos rusos congelados, en un intento por presionar al Kremlin para que pague los estragos de la guerra.

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¿De dónde saldrá el dinero?

La UE no espera que el dinero del préstamo a Ucrania sea reembolsado por ese país, ya que aspira a que el capital retorne una vez que Rusia pague las reparaciones de guerra tras la finalización de la invasión lanzada por el Kremlin en febrero de 2022.

En caso de que Moscú se opusiera a este escenario, deberá pensar en los activos por 210.000 millones de euros de su banco central congelados en la UE, que podrían utilizarse para el reembolso.

El plan fue diseñado para utilizar eficazmente los fondos rusos congelados para ayudar a Ucrania sin confiscar el dinero, una medida que había sido rechazada por algunos miembros de los Veintisiete, al considerarla legalmente arriesgada.

El principal objetor sobre el uso de los fondos rusos congelados fue Bélgica, el país donde se encuentra la mayoría de ese capital: 185.000 millones de euros del total.

Las autoridades belgas se rehusaron inicialmente ante el temor de enfrentar problemas legales, como amenazó el presidente ruso, Vladimir Putin.

Archivo: banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania, el 19 de marzo de 2026.

A la espera de lo que ocurra con los activos congelados rusos tras el fin del conflicto, Europa brindará a Kiev préstamos sin intereses para los años 2026-2027, basados ​​en el endeudamiento de la UE en los mercados de capitales. Es decir, la UE se endeudará para luego prestar ese dinero a Ucrania.

Este monto es respaldado por el margen presupuestario de la UE, que es la diferencia entre la cantidad máxima que la UE puede solicitar a los Estados miembros y la cantidad que necesita para cubrir los gastos previstos.

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¿A dónde van los fondos?

Ucrania estima que necesitará 135.000 millones de euros para garantizar el sostenimiento del país durante los próximos dos años. Esto significa que el préstamo por 90.000 millones asegura a Kiev la cobertura de dos tercios de sus necesidades.

El Gobierno de Volodímir Zelenski recibirá el capital en dos transferencias por 45.000 millones de euros, la primera en 2026 y la siguiente un año más tarde.

Del presupuesto anual, 28.000 millones de euros se destinarán a gastos militares, mientras que 17.000 millones a necesidades del presupuesto general.

Un soldado ucraniano lanza un dron de reconocimiento desde una posición situada en un lugar secreto de la región de Donetsk, en enero de 2026.

Bruselas ha llamado a otros países desarrollados que simpatizan con Ucrania a que aporten el resto de la financiación, que ya ha sido prometida para 2026.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha supuesto un duro golpe a la financiación de la defensa ucraniana. El republicano recortó hasta un 99% del presupuesto destinado a Kiev, según un informe del Instituto Kiel para la Economía Mundial, publicado en febrero de 2026.

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Palos en la rueda

El préstamo de dinero a Kiev estuvo muy lejos de un consenso claro entre los miembros de la Unión Europea.

La idea de un endeudamiento conjunto con cargo al presupuesto comunitario parecía inicialmente inviable, ya que requería unanimidad y se enfrentaba a la oposición de Viktor Orbán.

Durante el transcurso de las negociaciones, Hungría, Eslovaquia y la República Checa, cuyos gobiernos se consideran más cercanos a Moscú, obtuvieron exenciones para no participar en el endeudamiento conjunto.

Sin embargo, no fue suficiente. Hungría bloqueó posteriormente el préstamo tras dejar de recibir petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ucraniano, a pesar de que Kiev aseguró que la tubería se cerró como consecuencia de los daños causados ​​por un ataque ruso.

Las perspectivas para desbloquear el préstamo mejoraron cuando Orbán perdió las elecciones el 12 de abril y el primer ministro entrante, Peter Magyar, declaró que no se opondría a los desembolsos.

Además, los ucranianos repararon el oleoducto Druzhba y el petróleo está a punto de comenzar a fluir.

Aun así, el levantamiento del veto húngaro era una incertidumbre este martes. Un ataque ucraniano con drones contra una infraestructura de transporte petrolero rusa vinculada al oleoducto Druzhba encendió las alarmas en la UE sobre una posible reacción de Budapest.

"No les voy a dar una respuesta sobre si el petróleo fluirá ahora, porque no soy una experta. Lo que sí puedo decir es que Ucrania hizo la promesa (de reparar esa vía), que era el obstáculo para nuestros colegas húngaros y eslovacos. Esta es la promesa, no descarrilar la decisión, sino seguir adelante", expresó el martes la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas.

Un día después: fumata blanca. La Unión Europea vuelve a asestar un golpe al Kremlin y a tender la mano a Ucrania desde el plano de la diplomacia. Al margen de si es una decisión sana o nociva para las finanzas de la UE, el bloque parece haber recuperado un fragmento de unanimidad, ya sin la fuerte disidencia de Viktor Orbán.

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Con Reuters y EFE

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