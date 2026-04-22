El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, aún no ha logrado el respaldo total a su propuesta para garantizar el paso seguro de los buques que transportan fertilizantes y otros productos agrícolas a través del estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado. La iniciativa, anunciada el pasado 27 de marzo, implicaría la creación de un grupo de trabajo de la ONU encargado de garantizar un tránsito marítimo seguro, ordenado y predecible a pesar del conflicto en la región.

La ONU ha advertido que millones de personas podrían sufrir hambre aguda si la interrupción continúa, ya que el bloqueo está afectando a países vulnerables como Sudán y Somalia, que dependen en gran medida de los fertilizantes para su temporada de siembra.

Un documento interno al que han tenido acceso France 24 y PassBlue expone un marco humanitario, propuesto a finales de marzo, sobre cómo trabajaría el grupo de la ONU encargado de abrir el corredor de fertilizantes a través del estrecho, independientemente del conflicto.

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Según el documento denominado "Mecanismo Operativo de la ONU para el Estrecho de Ormuz" y un mapa que detalla la ruta comercial "optimizada", las embarcaciones que deseen utilizar la ruta deberían enviar la información de los buques a una base de datos en línea.

Mapa extraído de un documento interno en el que se detalla el mecanismo operativo de las Naciones Unidas para el estrecho de Ormuz.

Los observadores de la ONU desplegados en los puertos de Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes Unidos e Irán se encargarían de verificar la carga. A continuación, los buques autorizados se dirigirían a zonas de coordinación designadas en aguas internacionales cercanas al estrecho antes de recibir autorización para el tránsito.

El mecanismo funcionaría en dos fases: la primera, centrada en facilitar la exportación de fertilizantes y materias primas relacionadas desde los puertos del Golfo. Posteriormente, la operación se ampliaría a otras importaciones de productos básicos esenciales en la región. La iniciativa, sin embargo, no establece un calendario para su implementación. La ONU afirmó que podría ponerse en marcha en siete días.

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Irán afirma que "se permite el paso a los buques de la ONU"

El éxito del plan depende en gran medida de conseguir el respaldo, ante todo, de Irán, así como de Estados Unidos y los países del Golfo que se han visto arrastrados a la guerra por los ataques de represalia de Teherán tras la incitación a la guerra por parte de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Pero sigue sin estar claro si la ONU obtendrá el apoyo de las partes clave en la guerra. Irán oscila entre cerrar, reabrir o restringir el paso por el estrecho, en respuesta al bloqueo naval estadounidense en curso de sus puertos. La vía marítima ha estado prácticamente cerrada desde principios de marzo y la situación sigue siendo muy volátil.

El 21 de abril, el enviado de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, declaró a FRANCE 24 y PassBlue que su país apoya la iniciativa de Naciones Unidas. "Cualquier buque de la ONU puede atravesar el estrecho de Ormuz, no hay ningún problema al respecto", afirmó. "No solo para el transporte de fertilizantes, sino también para el petróleo y el gas. Todos los países pueden solicitarlo a la autoridad competente [en Irán] y obtener el permiso. Solo los países agresores… no tienen permiso para pasar. Todos los buques de la ONU tienen permiso para pasar".

También señaló que la continuación de las conversaciones entre iraníes y estadounidenses en Islamabad depende de que EE. UU. ponga fin a su bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, y añadió que EE. UU. ha accedido a hacerlo en privado, pero no públicamente. "Hemos recibido algunas señales de que están dispuestos a (levantar) el bloqueo, y tan pronto como lo hagan, creo que la próxima ronda de negociaciones tendrá lugar en Islamabad".

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Recepción dispar

La iniciativa está recibiendo cierto apoyo público, como el de la Unión Europea. Indonesia describió el plan como un paso provisional que puede mitigar la inseguridad energética y alimentaria mundial. Pero Kuwait, en su intervención en una sesión de la Asamblea General el 16 de abril en nombre de sus países vecinos del Golfo —Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Catar—, así como de Jordania, no hizo mención alguna a la propuesta de Guterres. La falta de compromiso público podría interpretarse como una falta de apoyo.

La misión de Estados Unidos ante la ONU ha sido informada de la iniciativa, pero no ha dado ninguna respuesta. El embajador estadounidense Mike Waltz afirmó durante la sesión de la Asamblea que la Administración Trump se compromete a garantizar que la ayuda alimentaria, los fertilizantes, los suministros energéticos y los productos comerciales puedan circular libremente por las vías navegables del golfo Pérsico sin amenazas ni ataques, pero no dijo ni una palabra sobre el mecanismo de Guterres. Tampoco lo hizo Israel en sus declaraciones.

Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de Servicios de Proyectos de la ONU —la agencia a cargo del grupo de trabajo para Ormuz— declaró a FRANCE 24 y PassBlue: "He mantenido numerosas reuniones en Nueva York durante las últimas semanas con los Estados miembros pertinentes. En estas reuniones he compartido más información sobre el diseño y la puesta en marcha del Mecanismo para el Estrecho de Ormuz. Tiene como objetivo facilitar el tránsito de los buques comerciales que transportan fertilizantes y material relacionado fuera del Golfo".

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habla durante una reunión del Consejo de Seguridad, en Nueva York, el 28 de febrero de 2026.

Aunque el secretario general Guterres eligió a da Silva, un antiguo compañero político portugués, para dirigir la sección operativa del plan, nombró al veterano diplomático francés Jean Arnault, su enviado personal para el conflicto de Oriente Medio, al frente del brazo diplomático.

La iniciativa de la ONU para el estrecho de Ormuz pretende sentar las bases para un impulso más amplio de la organización en favor de la paz en la región, según los diplomáticos. Arnault estuvo en Omán la semana pasada, acaba de salir de Egipto y, según se informa, se dirige ahora a Islamabad, aunque, según la ONU, no participará directamente en ninguna negociación de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán que se celebre allí.

Su objetivo es obtener un compromiso firme de varias naciones clave que, hasta ahora, se han mantenido en su mayoría en silencio respecto a la iniciativa de la ONU. Aunque da Silva no reveló cómo reaccionaron los países, añadió que el objetivo principal del mecanismo "es mitigar el impacto humanitario del conflicto de Oriente Medio, en particular sobre las poblaciones vulnerables de los países afectados por las interrupciones en el suministro de fertilizantes y las cadenas de suministro agrícolas. Esto afectaría principalmente a los países dependientes de los fertilizantes, especialmente en Asia y el continente africano".

Una carrera contra el tiempo

El tiempo es esencial, ya que la temporada de siembra se prolonga hasta finales de mayo. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió el 17 de marzo que 45 millones de personas podrían verse abocadas al hambre si el estrecho permanece cerrado. Actualmente, entre el 10% y el 12% de los suministros mundiales de fertilizantes están bloqueados, según la ONU.

"Si este conflicto continúa, tendrá repercusiones en todo el mundo, y las familias que ya no pueden permitirse su próxima comida serán las más afectadas", advirtió Carl Skau, director ejecutivo adjunto y director de operaciones del PMA. "Sin una respuesta humanitaria que cuente con la financiación adecuada, esto podría suponer una catástrofe para millones de personas que ya se encuentran al límite".

La ONU subraya que este plan se centra exclusivamente en la seguridad alimentaria, y la propuesta refleja también los intentos de Guterres por mediar en un proyecto humanitario en la convulsa región del Golfo durante el último año de su mandato de diez años.

"A diferencia de las crisis de cereales, el impacto de las interrupciones en el suministro de fertilizantes es retardado, pero más estructural", reza el documento interno de la ONU, que subraya la necesidad de restablecer el flujo de fertilizantes a través del estrecho de Ormuz.

"La menor disponibilidad y el aumento de los costes se traducirán en menores rendimientos agrícolas en los próximos ciclos de siembra, lo que incrementará la probabilidad de una inflación sostenida de los precios de los alimentos y un aumento de las necesidades humanitarias".

Fuentes del sector sugieren que Arabia Saudita representa hasta el 46% de la producción total de fertilizantes de los países del Golfo, seguida de Qatar, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Sudán y Somalia importan un gran porcentaje de sus fertilizantes de los países del Golfo, según la ONU.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) afirma que un tercio del comercio marítimo mundial de fertilizantes pasa por el estrecho de Ormuz. Una de las condiciones para que el plan funcione es que las partes en conflicto —Irán, Estados Unidos y los países del Golfo— proporcionen pleno acceso a los buques que transporten fertilizantes o productos agrícolas, independientemente de su origen o destino, es decir, sin distinción de pabellón. Este es un obstáculo crucial que debe superar el equipo de la ONU creado por Guterres.

"Las conversaciones son, evidentemente, bastante delicadas cuando se intenta implementar este tipo de mecanismo en una zona de conflicto", declaró a PassBlue Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres, durante la rueda de prensa diaria del 16 de abril, en referencia a la propuesta sobre el estrecho de Ormuz. "Ha habido reacciones muy positivas, pero, obviamente, todas las piezas del rompecabezas deben encajar para que podamos —digamos— hablar un poco más abiertamente al respecto", añadió.

Gran malestar entre los países del Golfo

Jamal Fares Alrowaiei, representante permanente de Bahrein ante la ONU, puso en tela de juicio el mecanismo de la para el estrecho de Ormuz al afirmar que no es una respuesta integral a la inseguridad en la ruta marítima. Bahrein, un pequeño país insular situado entre Irán y Arabia Saudita, se ha visto acorralado al intentar defenderse de las violentas represalias de Irán y de los toques de queda impuestos a los buques pesqueros y de recreo en las aguas costeras circundantes, vigentes hasta nuevo aviso.

"La iniciativa propuesta aborda aspectos operativos importantes, pero no aborda plenamente las actuales amenazas a la seguridad de la navegación marítima en el estrecho de Ormuz, que requieren una respuesta inmediata", declaró Alrowaiei a PassBlue a principios de abril, cuando Bahrein asumió su cargo como presidente rotatorio del Consejo de Seguridad de la ONU. "Su alcance sigue siendo limitado, ya que se centra en categorías específicas de mercancías y no en otras, en lugar de abordar de forma integral la seguridad marítima".

A otros países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) les preocupa que un acuerdo de este tipo, firmado directamente con la ONU, pueda otorgar a Irán un reconocimiento oficial o cierto grado de autoridad sobre el estrecho, algo a lo que se oponen firmemente. Además, hay pocos incentivos para luchar por un corredor de fertilizantes cuando la principal preocupación de los de la región es la exportación de petróleo y gas.

Un diplomático del Golfo reprendió a Guterres en su sala de conferencias a principios de este mes por presentar la propuesta sin consultar al país del Golfo al que representa, según contaron varios diplomáticos a PassBlue. También afirman que algunos países de la región podrían preferir evitar que la ONU interfiera en el estrecho, donde podría actuar como testigo neutral de lo que allí ocurra.

El granelero Galaxy Globe y el petrolero Luojiashan permanecen anclados mientras Irán promete cerrar el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto con Estados Unidos e Israel, en Mascate (Omán), el 9 de marzo de 2026.

El grupo de trabajo de Naciones Unidas para el proyecto del estrecho de Ormuz establecería un centro de coordinación conjunto en Salalah, Omán, integrado por representantes civiles y militares de los Estados miembros pertinentes, junto a funcionarios de la ONU. El centro facilitaría la coordinación en tiempo real del paso de los buques a través de la vía marítima con el fin de evitar conflictos o accidentes.

"Estos corredores se basan en principios establecidos del derecho internacional humanitario y han contado con el apoyo de las Naciones Unidas en crisis de todo el mundo", afirmó Kelly Razzouk, vicepresidenta de Política y Defensa del Comité Internacional de Rescate. "Garantizar el acceso humanitario es una obligación legal y moral que comparten tanto las partes beligerantes como las no beligerantes".

Mientras la ONU busca una solución a corto plazo para evitar una crisis alimentaria mundial, fuentes internas de la organización temen que la guerra se prolongue y que los civiles sean los más afectados.

"A los iraníes les conviene que esta guerra se prolongue hasta agotar a los estadounidenses", afirmó un alto funcionario de la ONU con amplia experiencia en negociaciones en Oriente Medio. "Ya sabes, es la táctica del cocodrilo. Asfixia a su presa bajo el agua hasta que deja de luchar".

(Esta investigación de FRANCE 24 se ha publicado conjuntamente con PassBlue)

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

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