Donald Trump extendió este martes 21 de abril indefinidamente el alto el fuego con Irán, apenas horas antes de que expirara la tregua. El mandatario asegura que su decisión busca permitir que los dos países continúen las conversaciones de paz. La guerra ha dejado ya miles de muertes y ha hecho tambalear la economía mundial.

En un mensaje en redes sociales, Trump afirmó haber accedido a la petición de Pakistán, país que ha mediado en las conversaciones de paz con Irán. El presidente afirmó que decidió "suspender el ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada".

Trump subrayó que extendió el alto el fuego, que comenzó hace dos semanas, hasta que Irán "presente su propuesta y las conversaciones concluyan, de una forma u otra", con lo cual no hay un plazo establecido.

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De esta forma, Trump vuelve a dar marcha atrás en sus reiteradas amenazas de bombardear centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles en Irán, en una guerra cuyo foco se centra ahora en el paso por el estratégico estrecho de Ormuz.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y otros líderes han condenado las amenazas de Washington, que llegaron a escalar con una advertencia de destrucción de Irán, algo que la ONU afirma que viola el derecho internacional humanitario.

El último alto el fuego en la ofensiva contra Irán lo anunció también Trump hace dos semanas, tras amenazar con que "una civilización entera" iba a morir, en referencia al pueblo iraní.

Trump, quien junto con Israel lanzó la guerra contra Irán el 28 de febrero, sostiene que decidió extender el alto el fuego porque "el Gobierno de Irán está seriamente dividido, lo cual no es inesperado", en referencia a los asesinatos perpetrados por Estados Unidos e Israel contra algunos de los líderes del país, incluido Ali Jamenei, líder supremo, a quien sucedió su hijo.

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Trump afirmó, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval estadounidense a los puertos y costas de Irán, lo que los líderes iraníes han calificado de acto de guerra.

El bloqueo estadounidense se convirtió en un punto de fricción mientras ambos países dudaban esta semana sobre si enviar negociadores a una segunda ronda de conversaciones de paz en Islamabad, la capital paquistaní.

La prórroga del alto el fuego se produjo apenas unas horas después de que Trump declarara que no estaba dispuesto a continuar la tregua temporal y que el Ejército estadounidense estaba "listo para entrar en acción".

En una entrevista con 'CNBC', Trump afirmó que Estados Unidos se encontraba en una sólida posición negociadora y que lograría lo que él denominó "un gran acuerdo".

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Vance no va

El mensaje de Trump tuvo lugar tras días en vilo mundial ante la expiración de la tregua este miércoles.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, tenía previsto viajar este mismo martes a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones con las autoridades iraníes, pero, según fuentes de la Casa Blanca, canceló su viaje porque Teherán no se comprometió a participar en las conversaciones, lo que acrecentó aún más la incertidumbre.

En su lugar, Trump convocó una reunión de emergencia con su equipo de Seguridad Nacional, en la que participaron el propio Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Además, los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner —yerno de Trump—, que también esperaban viajar a Islamabad, tuvieron que cambiar de planes y volar de Miami a Washington para sumarse a la reunión.

Ormuz desplaza el tema nuclear

Cuando la guerra se inició el 28 de febrero bajo la justificación de EE. UU. e Israel de que Irán estaba por obtener una bomba atómica, el conflicto ha escalado a nivel global por el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

Washington y Teherán no han logrado ponerse de acuerdo para resolver la libre navegación por Ormuz, una vía clave para el comercio de crudo bloqueada por Teherán tras la ofensiva estadounidense e israelí.

Tampoco han encontrado una vía de consenso sobre el tema nuclear, ya que Washington exige el fin del enriquecimiento de uranio y que la República Islámica renuncie a obtener un arma nuclear, mientras que Teherán defiende su programa nuclear con fines pacíficos y científicos.

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Una "maniobra" para ganar tiempo

Pero Irán no cede. La prórroga del alto el fuego decretada por el presidente estadounidense Donald Trump es una "maniobra para ganar tiempo" para un ataque sorpresa, declaró el martes un asesor de Mohammad Baguer Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní.

El consejero del también del principal negociador iraní afirmó en una publicación en X que la continuación del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes "no era diferente de un bombardeo y debía ser respondida con una respuesta militar".

Una mujer sostiene una imagen del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una ceremonia que marca los 40 días desde su muerte en ataques de Israel y Estados Unidos, en Teherán, Irán, el 9 de abril de 2026.

"La prórroga del alto el fuego de Trump es sin duda una estratagema para ganar tiempo y lanzar un ataque sorpresa", declaró Mahdi Mohammad, asesor del presidente del Parlamento, en un comunicado publicado en redes sociales, calificando el bloqueo estadounidense de agresión militar continua. "Ha llegado el momento de que Irán tome la iniciativa".

Con EFE y Reuters

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