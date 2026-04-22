Lo esencial: 

  • Donald Trump decidió extender el alto el fuego que debía vencer el miércoles hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo. 

  • La prórroga del alto el fuego de Trump es una "maniobra para ganar tiempo" para un ataque sorpresa, declaró Mohammad Bagher Ghalibaf, asesor del presidente del Parlamento iraní y principal negociador.

  • Los líderes de las delegaciones de los dos países–el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y Bagher Qalibaf–, llegarán a Islamabad el miércoles, según fuentes cercanas a las mediaciones citdas por la agencia de noticias AP.

  • Donald Trump califica como un proceso "largo y difícil" la extracción del uranio iraní tras la destrucción de sus plantas nucleares en la operación de 2025.
  • Pakistán refuerza la seguridad en Islamabad ante la posible segunda ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos.
  • La Media Luna Roja Palestina reporta que colonos israelíes mataron a un niño de 13 años y a un adulto en la aldea de Al-Mughayyir.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este 21 de abril relacionada con la guerra en Medio Oriente, mientras la tregua, acordada entre Estados Unidos e Irán, expira el miércoles por la noche, hora de Washington:

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales 

France24

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