Lo esencial:

Donald Trump decidió extender el alto el fuego que debía vencer el miércoles hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

La prórroga del alto el fuego de Trump es una "maniobra para ganar tiempo" para un ataque sorpresa, declaró Mohammad Bagher Ghalibaf, asesor del presidente del Parlamento iraní y principal negociador.

Los líderes de las delegaciones de los dos países–el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y Bagher Qalibaf–, llegarán a Islamabad el miércoles, según fuentes cercanas a las mediaciones citdas por la agencia de noticias AP.

Donald Trump califica como un proceso "largo y difícil" la extracción del uranio iraní tras la destrucción de sus plantas nucleares en la operación de 2025.

tras la destrucción de sus plantas nucleares en la operación de 2025. Pakistán refuerza la seguridad en Islamabad ante la posible segunda ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

ante la posible segunda ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos. La Media Luna Roja Palestina reporta que colonos israelíes mataron a un niño de 13 años y a un adulto en la aldea de Al-Mughayyir.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este 21 de abril relacionada con la guerra en Medio Oriente, mientras la tregua, acordada entre Estados Unidos e Irán, expira el miércoles por la noche, hora de Washington:

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Con EFE, AFP, Reuters y medios locales

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