El militar fallecido fue identificado como el cabo primero Anicet Girardin, de 31 años, quien había sido evacuado a Francia tras resultar gravemente herido el pasado 18 de abril.

El mandatario francés, Emmanuel Macron, confirmó su muerte a través de redes sociales y rindió homenaje al soldado, que participaba en una operación de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL).

Girardin pertenecía a una unidad especializada en adiestramiento canino del ejército francés y formaba parte del contingente desplegado en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), donde Francia mantiene una presencia significativa.

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¿En qué circunstancias se produjo el ataque?

El hecho ocurrió cuando una unidad francesa realizaba labores de desminado en una carretera del sur del Líbano, una de las misiones habituales de la FINUL. Durante la operación, el jefe de la unidad, el suboficial Florian Montorio, murió tras recibir disparos.

Girardin resultó gravemente herido cuando intentaba socorrer a su superior, después de que el grupo fuera atacado con múltiples disparos desde corta distancia en lo que las autoridades francesas describieron como una emboscada.

Hay versiones cruzadas sobre la autoría del ataque. El Gobierno francés ha señalado directamente a Hezbolá como responsable. Sin embargo, el grupo chiita ha rechazado cualquier implicación y ha criticado lo que considera acusaciones precipitadas y sin fundamento.

Por su parte, la FINUL indicó que las primeras evaluaciones apuntan a que el fuego procedía de actores no estatales, presumiblemente vinculados a Hezbolá, y anunció la apertura de una investigación sobre lo que calificó como un "ataque deliberado".

Archivo: cascos azules de la ONU montan guardia mientras personas desplazadas regresan a sus hogares tras cruzar el puente que une el sur del Líbano con el resto del país, luego del alto el fuego entre el Líbano e Israel en Qasmiyeh, Líbano, 18 de abril de 2026.

Durante una visita a París, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, aseguró que sigue personalmente el desarrollo de las investigaciones. "He dado instrucciones a la policía para que lleve a cabo todas las investigaciones necesarias con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia", afirmó.

Salam también condenó el ataque y reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en el sur del país.

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Tensión regional y presencia francesa en Líbano

El ataque se produce en un contexto de elevada tensión en Medio Oriente tras los bombardeos iniciados a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que han incrementado la inestabilidad en la región y la actividad de milicias aliadas de Teherán.

Con la muerte de Girardin, ya son tres los soldados franceses muertos en la región desde el inicio de esta escalada. Hace un mes, otro militar murió en el norte de Irak en un ataque con drones contra una base franco-kurda, atribuido por París a una milicia proiraní.

Francia mantiene unos 700 soldados desplegados en la FINUL, en el marco de su histórica relación con Líbano y su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz.

Desde 1978, más de 160 soldados franceses han fallecido en Líbano en el marco de misiones militares y de mantenimiento de la paz.

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Con Reuters y EFE

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