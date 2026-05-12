Este martes, la OMS elevó a 11 el número de casos positivos asociados al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, afirmó su director general Tedros Adhanom, durante una rueda de prensa en Madrid. Señaló que el riesgo para la salud global ante este brote "sigue siendo bajo".

El lunes, Estados Unidos, Francia y España reportaron que tres pasajeros del crucero MV Hondius, foco del brote mortal del hantavirus de los Andes, fueron diagnosticados con la enfermedad tras ser repatriados el domingo desde España, lo que aumentó a ocho el número de contagios confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estado de la mujer francesa que dio positivo empeoró durante la noche en el hospital, informó el lunes la ministra de Sanidad francesa, Stephanie Rist. La paciente desarrolló síntomas durante el vuelo de repatriación a París, en el que viajaban otros cuatro pasajeros del crucero, declaró la ministra a la emisora ​​pública 'France-Inter'.

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Mientras que en España, uno de los pasajeros que permanece en cuarentena en Madrid tras haber sido evacuado del crucero Tenerife dio positivo por hantavirus, informó este lunes el Ministerio de Salud.

Los otros 13 españoles que cumplen cuarentena en el mismo hospital militar dieron negativo para el virus, señaló el lunes el ministerio en un comunicado.

El paciente no presentaba síntomas y se encontraba en buen estado de salud, añadió el ministerio. Además, indicó que se le están realizando pruebas adicionales y que un resultado definitivo se conocerá en las próximas horas.

Al otro lado del Atlántico, uno de los 17 estadounidenses evacuados del barco y trasladados en avión a Nebraska también dio positivo por hantavirus, aunque como asintomático, y otro más presentó síntomas leves, revelaron funcionarios de salud estadounidenses el domingo por la noche.

"Un pasajero será trasladado a la Unidad de Biocontención de Nebraska a su llegada, mientras que los demás irán a la Unidad Nacional de Cuarentena para su evaluación y seguimiento. El pasajero que será trasladado a la Unidad de Biocontención dio positivo por el virus, pero no presenta síntomas”, declaró Kayla Thomas, portavoz de la red de Nebraska Medicine que prestará asistencia a los pasajeros.

El centro médico universitario cuenta con un centro de cuarentena financiado por el Gobierno federal y una unidad especial para el tratamiento de personas con enfermedades altamente infecciosas, que se utilizó al inicio de la pandemia para pacientes con Covid-19 y anteriormente para pacientes con ébola.

Segumiento a los repatriados del crucero

La OMS recomendó la "vigilancia y seguimiento activos" de los pasajeros repatriados, "lo que significa controles de salud diarios, ya sea en casa o en un centro especializado", explicó Maria Van Kerkhove, directora de preparación para epidemias y pandemias de la entidad.

Dos irlandesas y un indonesio llegaron sin síntomas a sus países, aunque serán puestos en aislamiento, el último de ellos pese a dar negativo en una prueba tras haber compartido hotel con un contagiado.

Cuatro alemanes repatriados que no presentaron síntomas serán trasladados a sus regiones este lunes, ya que las autoridades estiman que "el riesgo para la población es muy bajo", en palabras del portavoz del Ministerio de Sanidad, Martin Elsässer, quien dio por sentado que la cuarentena será cumplida por los afectados en su hogar durante 45 días, el periodo de incubación del hantavirus.

Personal de los medios de comunicación y de los servicios de emergencia trabaja junto al crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, tras su llegada al puerto de Granadilla, en Tenerife (Islas Canarias, España), el domingo 10 de mayo de 2026.

El Hospital Universitario de Frankfurt informó que los cuatro pacientes fueron ingresados ​​en la madrugada para someterse a exámenes médicos y pruebas de laboratorio.

Anteriormente, funcionarios del Ministerio de Sanidad español, la Organización Mundial de la Salud y la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions habían afirmado que ninguna de las más de 140 personas que se encontraban entonces a bordo del Hondius había presentado síntomas del virus.

Hasta el momento, tres pasajeros del crucero han fallecido: una pareja holandesa y un ciudadano alemán, aunque la OMS insiste en que el riesgo para la población general es bajo.

El hantavirus generalmente se transmite a través de las heces de roedores y no suele contagiarse entre personas. Sin embargo, el virus Andes detectado en el brote del crucero podría transmitirse entre personas en casos excepcionales. Los síntomas, que pueden incluir fiebre, escalofríos y dolores musculares, suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Leer tambiénLa evacuación del MV Hondius: ¿qué pasará con los pasajeros del crucero afectado por el hantavirus?

Continúa la evacuación en Tenerife

La evacuación desde la isla española de Tenerife hacia una veintena de países se espera que termine el lunes con un avión enviado por Países Bajos para los últimos 22 pasajeros del Hondius, quienes volarán en un mismo vuelo y no en dos como estaba inicialmente previsto, debido a problemas en la aeronave procedente de Australia. Entre ellos, hay cuatro ciudadanos australianos, un neozelandés, un británico, y el resto, miembros de la tripulación, cuyas nacionalidades son variadas.

Tom Berendsen, ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos —nación de abanderamiento del barco—, declaró que su gobierno enviaría un segundo avión el lunes para recoger a más connacionales y de otros países.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, no especificó la hora de salida del vuelo a Países Bajos pero sí recalcó que el crucero permanecerá en Tenerife "máximo" hasta las siete de la tarde (hora local).

El barco deberá zarpar rumbo al puerto de Róterdam (Países Bajos) con 32 tripulantes a bordo, después de repostar y recibir el avituallamiento de suministros con las mismas barcazas utilizadas en el desalojo de pasajeros y tripulantes. Las autoridades de la isla solicitaron que el barco fondeara en el mar, antes que atracar en la costa, para la evacuación de pasajeros.

Unos 94 pasajeros del MV Hondius comenzaron el retorno a sus países en aviones militares y gubernamentales el domingo, después de que el barco anclara en las Islas Canarias.

Personal con trajes de protección integral y máscaras respiratorias escoltó a los viajeros desde el barco hasta la costa de Tenerife, antes de que autobuses especiales los llevaran hasta la pista del aeropuerto.

Primer día en cuarentena para 14 españoles

Los 14 españoles evacuados del MV Hondius en Tenerife llegaron a la planta 13 del Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán aislados en habitaciones individuales por 42 días –el plazo recomendado por la OMS, que decretó el 6 de mayo como la fecha en que se cortó la cadena de transmisión del virus al interior del barco–, informó el lunes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

El funcionario explicó a la radio estatal que la primera semana de la cuarentena "será la más estricta", dado que los pacientes en observación no podrán recibir visitas. El resultado de las primeras dos pruebas PCR se conocerá en ese lapso y este lunes se espera que se difundan los primeros exámenes. Los casos negativos deberán someterse a una prueba PCR cada semana.

Si alguno de los pacientes presenta síntomas, sería considerado "un caso sospechoso" y trasladado a la planta 22 del hospital, donde fueron confinados una veintena de españoles repatriados de Wuhan (China) en 2020, al inicio de la pandemia de coronavirus.

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, adonde serán transferidos los 14 españoles a bordo del crucero MV Hondius, en una imagen del 7 de mayo de 2026

Los trabajadores del Hospital Gómez Ulla realizarán turnos de 12 horas y trabajaran exclusivamente en la observación de los pasajeros del crucero, sin contacto con otros pacientes ni familiares, según informaron los sindicatos a la prensa local.

a orden de cuarentena para los españoles fue avalada el sábado por un juzgado de Madrid a petición del Ministerio de Sanidad. La autorización era necesaria para poder restringir el derecho a la libre circulación de los pasajeros del crucero.

Con EFE, AP, Reuters y medios locales

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