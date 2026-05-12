Lo esencial:

Naim Qassem, líder de Hezbolá, afirmó que el desarme del grupo es un asunto interno libanés fuera de cualquier negociación con Israel.

Irán asegura que podría elevar el enriquecimiento de uranio al 90% para uso milita r si el país sufre un nuevo ataque.

r si el país sufre un nuevo ataque. Reino Unido y Francia encabezarán una reunión virtual para coordinar una misión multinacional que restablezca el flujo comercial en el estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo subió nuevamente debido al estancamiento de las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

debido al estancamiento de las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. Ataques israelíes en el Líbano dejaron seis muertos y siete heridos.

Donald Trump calificó de inaceptable la última propuesta de Irán y advirtió que el alto el fuego está en sus últimas horas, mientras el funcionario iraní Mohammad Bagher Ghalibaf aseguró que sus fuerzas armadas están listas para responder a cualquier agresión.

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 12 de mayo sobre la guerra en Medio Oriente, en medio de la tensión generada por el estancamiento de las negociaciones entre Teherán y Washington:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.

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