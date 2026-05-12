Los líderes africanos aprovecharon el segundo día de una cumbre con el presidente francés, Emmanuel Macron, para impulsar reformas que faciliten a sus países el acceso al crédito y la financiación de grandes inversiones.

Más de 30 líderes de gobiernos africanos asisten a la Cumbre Africa Forward (África hacia Adelante) en Nairobi, la capital de Kenia, la primera vez que Francia celebra un evento de este tipo en un país anglófono.

Macron ha presentado la cumbre —que, según dijo, movilizó 23.000 millones de euros en inversiones en África— como prueba del compromiso de Francia con una relación entre iguales con sus socios del continente.

Por invitación de Macron, el presidente keniano, William Ruto, asistirá el próximo mes a la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, y Ruto afirmó que espera aprovechar la cumbre de Nairobi para generar impulso en torno a propuestas que pueda llevar a esa cita.

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Los líderes africanos sostienen que sus países sufren una percepción de riesgo excesivamente alta entre los prestamistas, lo que puede encarecer el crédito hasta niveles prohibitivos y frenar el crecimiento económico.

“El problema (…) no es la liquidez. Es la arquitectura del riesgo”, dijo Ruto en declaraciones este martes.

Macron dijo el lunes que apoyaba la creación de un mecanismo de garantía de primera pérdida para inversiones en África, lo que ayudaría a aumentar los flujos de capital hacia el continente.

“Vamos a ir juntos a Evian a mediados de junio para convencer al G7 de que respalde eso”, afirmó.

Otras propuestas debatidas en los últimos años incluyen cambios en las metodologías utilizadas por las agencias de calificación crediticia, a las que los líderes africanos acusan de exagerar el riesgo del continente, y la creación, por parte de los países ricos, de un mecanismo de refinanciación de deuda para naciones altamente endeudadas.

Las principales agencias de calificación crediticia, incluidas S&P Global Ratings, Moody’s y Fitch, rechazan las acusaciones de sesgo regional y sostienen que sus calificaciones se basan en criterios aplicados globalmente y divulgados públicamente.

La cumbre de dos días en Nairobi cuenta con la participación de presidentes, vicepresidentes y primeros ministros africanos, así como de responsables de instituciones financieras multilaterales y ejecutivos empresariales de África y Francia.

Francia espera utilizar la cumbre para desarrollar nuevas alianzas en África tras ver disminuir su influencia en antiguas colonias de África Occidental, donde varios gobiernos han expulsado a tropas francesas y reducido los vínculos económicos.

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