Flávio Bolsonaro aterrizó en Miami, Florida, este miércoles 28 de octubre.

Tras una salida precipitada de Brasil, rodeada de muchas incógnitas, el candidato a la Presidencia está en suelo estadounidense. El líder ultraderechista, que fue derrotado por Lula en las elecciones presidenciales, habría pasado por Argentina y Ecuador, para luego viajar a Estados Unidos.





Desde suelo estadounidense, Flávio Bolsonaro se autoproclamó "presidente electo de Brasil" por medio de un comunicado. Aunque luego borró ese comunicado de redes y reemplazó "presidente electo" por "líder de Brasil.

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Esto además de recalcar que aquellos que" robaron las elecciones de Brasil forman parte de una organización criminal que ha instaurado una tiranía".

El miembro del Partido Liberal también aseguró que buscará ser "el líder de la oposición" desde el extranjero.

Una tradición familiar

Aunque durante al menos dos días nadie sabía dónde se encontraba exactamente Flávio Bolsonaro, la Administración Trump lo esperaba con los brazos abiertos.

Estados Unidos confirmó el martes que le concedía un visado al candidato derrotado, sobre el que pesan dos investigaciones judiciales en Brasil, por blanqueo de capitales y corrupción.

Al optar por el exilio en Estados Unidos, el candidato corre el riesgo de asestar un golpe al poder. De hecho, no es el primero de su clan familiar en buscar refugio en suelo norteamericano para escapar de los procesos judiciales en Brasil.

Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, se trasladó a Florida el 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la toma de posesión de Lula para un tercer mandato. En aquel momento, era objeto de varias investigaciones judiciales.

Una mujer pasa junto a una pancarta en la que aparece el expresidente Jair Bolsonaro entre rejas, después de que el Tribunal Supremo lo condenara a más de 27 años de prisión por intentar dar un golpe de Estado para mantenerse en el cargo a pesar de su derrota electoral en 2022, en São Paulo, el viernes 12 de septiembre de 2025.

A su vez, Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, también optó por el “exilio voluntario” en 2025, cuando se le sindicaba de haber intentado convencer a Washington de que impusiera sanciones contra el Gobierno de Lula da Silva.

“Esta situación es muy negativa para la imagen de la familia Bolsonaro y, para una parte de la población. La decisión de Flávio Bolsonaro supone una increíble confesión de culpa y una falta de valentía que se reflejará en la marca Bolsonaro”, afirma Fiona Macaulay, especialista en Brasil de la Universidad de Bradford.

“El bolsonarismo de Jair, cuyo hijo ha tomado el relevo, propugna un cierto 'machismo' y enaltece la imagen del hombre fuerte frente a la adversidad. Resulta difícil seguir defendiendo estos valores cuando los miembros de la familia parecen buscar sistemáticamente refugio en el poderoso aliado trumpista ante cualquier contratiempo judicial. El impacto negativo podría ser real entre los indecisos, que ya desempeñaron un papel importante en las elecciones presidenciales”, opina Larissa Peixoto Gomes, especialista en política brasileña de la Universidad de Edimburgo.

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La posibilidad de una oposición en el exilio

Para algunos expertos, los sucesivos exilios de los miembros del clan Bolsonaro dan, en comparación, “una buena imagen de Lula. De hecho, cuando se enfrentó a procesos judiciales, Lula se quedó en Brasil para hacerles frente”, destaca Chris Lyon, especialista en Brasil de la Universidad de Birmingham.

Es el líder del Partido de los Trabajadores quien aparece como el hombre fuerte o valiente.

Por otra parte, resulta difícil para los Bolsonaro seguir ejerciendo influencia directa en la escena política brasileña. El patriarca, Jair, se encuentra bajo arresto domiciliario tras haber sido condenado a 27 años de prisión, mientras que a dos de sus hijos les resulta difícil volver a Brasil sin correr el riesgo de acabar tras las rejas; el exlegislasdor Eduardo tiene en firme una condena por cumplir de cuatro años de prisión.

“Las autoridades brasileñas también les han retirado el pasaporte”, subraya Corneel Weyers, especialista en Brasil del Centro de Investigaciones Internacionales (Ceri) de Sciences Po.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro desciende de un avión tras llegar al Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, cerca de Miami (Florida, EE. UU.), el 28 de octubre de 2026.

Queda la posibilidad de “una especie de gobierno paralelo que Flávio Bolsonaro podría poner en marcha desde Estados Unidos”, señala Larissa Peixoto Gomes.

Se trataría de “una oposición en el exilio siguiendo el modelo cubano o lo que hizo Juan Guaidó, el opositor venezolano refugiado en Estados Unidos desde 2023”, añade Janaina Maldonado, especialista en política brasileña del Instituto Alemán de Estudios Internacionales y Regionales (GIGA, German Institute for Global and Area Studies).

Sin embargo, esta perspectiva suscita dudas entre los expertos entrevistados por France 24.

“El caso de Brasil no tiene nada que ver con el de Venezuela o Cuba, ya que los resultados de las elecciones han sido ampliamente reconocidos por la comunidad internacional”, subraya Janaina Maldonado.

En estas circunstancias, para los académicos consultados resulta difícil que Flávio y Eduardo Bolsonaro intenten crear un movimiento en torno a la idea de un gobierno ilegítimo en Brasil.

El político y abogado brasileño Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), llega a un colegio electoral situado en el Miami Dade College —campus de Kendall— durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas en Kendall, Florida, EE. UU., el 25 de octubre de 2026.

El perfil de las diásporas también es muy diferente. “La comunidad brasileña afincada en Estados Unidos está compuesta principalmente por inmigrantes que llegaron por motivos económicos y no, como en el caso cubano o venezolano, por refugiados políticos que buscan líderes tras los que movilizarse”, explica Fiona Macaulay.

Lejos de su país y sin medios reales para actuar como principales opositores a Lula, ¿logrará mantener su poder la familia Bolsonaro, tras haber sido uno de sus pilares de la derecha brasileña durante casi diez años?

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¿Nuevos liderazgos dentro de la familia Bolsonaro?

El clan Bolsonaro ha sido diezmado, pero aún quedan líderes.

“Todavía hay cuatro miembros de la familia Bolsonaro que han resultado elegidos en las elecciones”, señala Chris Lyon.

“No creo que se pueda dar por muerto así el bolsonarismo, es decir, un movimiento político reaccionario que no comenzó con Jair Bolsonaro en 2018”, apunta también Corneel Weyers.

Los más conocidos que siguen en Brasil son Michelle Bolsonaro, la esposa de 44 años de Jair Bolsonaro, que fue elegida senadora en Brasilia en octubre, y Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente y gran referente de las redes sociales para la familia, que también se ha convertido en senador. Por su parte, Renan Bolsonaro, el más joven del clan, es diputado federal, al igual que Renato Bolsonaro, hermano de Jair.

Michelle Bolsonaro habla junto a su marido, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, y sus hijos Carlos Flavio y Renan, durante un mitin en la Avenida Paulista de São Paulo, Brasil, el 6 de abril de 2025.

“Carlos Bolsonaro es el heredero político natural, pero Michelle Bolsonaro es la estrella en ascenso, influyente entre ciertos sectores clave del electorado, como las mujeres y los evangélicos. Sobre todo, el presidente del Partido Liberal ha anunciado que ha hablado con ella sobre el futuro del partido”, señala el académico Chris Lyon.

Esta nueva generación puede contar “con el sector más radicalizado del electorado: varias decenas de millones de votantes que se adhieren al discurso de la persecución política contra la familia Bolsonaro y que seguirán teniendo peso político”, señala Janaina Maldonado.

El clan Bolsonaro también está muy bien representado en el Parlamento, ya que “el Partido Liberal se ha convertido en la primera fuerza política en el Senado y en la Cámara de Diputados, y cuenta entre sus filas con numerosos seguidores de Bolsonaro”, insiste Fiona Macaulay.

El exsenador Flavio Bolsonaro estrecha la mano del presidente del Senado, David Alcolumbre, durante una sesión del Congreso Nacional en la que se anuló el veto del presidente Lula a un proyecto de ley que reducía las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado y los hechos del 8 de enero de 2023, en Brasilia, el 30 de abril de 2026.

Es cierto que Flávio Bolsonaro sale políticamente debilitado de estas elecciones, pero el bolsonarismo —como fuerza política— sigue gozando de buena salud, aseguran los expertos entrevistados por France 24.

Lo cual no significa que no haya corrientes al interior de la derecha que quieran pasar página respecto a los Bolsonaro.

“Flávio Bolsonaro se dio cuenta de que estaba políticamente aislado cuando su partido reconoció rápidamente los resultados de las elecciones, mientras que él quería impugnarlos”, dice Fiona Macaulay.

“La derecha brasileña no tiene ningún reparo en cambiar de ‘héroe’. Antes de decantarse por Jair Bolsonaro, había dudado entre otros cinco candidatos”, subraya Larissa Peixoto Gomes.

Ya son dos las elecciones que se le escapan a la derecha brasileña, a pesar de haber apostado por un Bolsonaro.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal, pronuncia unas palabras tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, Brasil, el 25 de octubre de 2026.

Según los expertos entrevistados, hay muchas posibilidades de que se desate una guerra interna en la derecha.

Esto, pues “cuentan con alternativas para librar las batallas electorales contra la izquierda", opina Janaina Maldonado.

Sumado a que las figuras históricas del bolsonarismo están condenadas a observar desde lejos, ya sea tras las rejas, en el caso de Jair, o desde Florida, en el caso de Flávio y Eduardo.

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Este artículo fue traducido de su versión original en francés.

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