Lo esencial:
- Las autoridades ya han interrogado al operario que regulaba el tráfico de la línea del Ave con la ruta Madrid-Sevilla donde se produjo el accidente, mientras la jueza del caso pide las cajas negras del siniestro.
- Continúan los trabajos en la zona cero del accidente, mientras se teme que las víctimas mortales sigan en aumento.
- Gobiernos de América Latina, Europa y el resto del mundo expresan su solidaridad a España tras uno de los mayores accidentes ferroviarios de su historia.
A continuación, las principales noticias este jueves 29 de octubre tras el choque de dos trenes en España que deja al menos 68 personas muertas:
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