Lagarde comunicó este jueves al Consejo de Gobierno del BCE y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que dejará el cargo nueve meses antes de que concluya su mandato de ocho años, previsto para finales de octubre de 2027. El anuncio pone fin a meses de especulaciones sobre su futuro al frente de la institución monetaria.

La salida anticipada permitirá a los líderes de la Unión Europea avanzar en la elección de su sucesor antes de las elecciones presidenciales francesas de 2027. La posibilidad de que Marine Le Pen, candidata de la ultraderecha, llegue al poder ha alimentado las conjeturas sobre la conveniencia de completar el proceso de sucesión mientras Emmanuel Macron, de orientación europeísta, continúa en la presidencia francesa.

Entre los posibles candidatos para reemplazar a Lagarde figuran Klaas Knot, expresidente del banco central de Países Bajos, y Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España. La elección se perfila como una decisión relevante para el futuro de la política monetaria europea, dada la influencia del BCE sobre la inflación, el crédito y la estabilidad financiera de los países que comparten el euro.

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La renuncia se produce en un momento complejo para la economía de la eurozona. El BCE afronta presiones inflacionarias vinculadas al encarecimiento de la energía, en un contexto marcado por las tensiones relacionadas con el conflicto en Irán. Al mismo tiempo, el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos, especialmente en Francia, está elevando los costes de financiación para los gobiernos, las empresas y los hogares.

Los mercados también mantienen la atención sobre las próximas decisiones de política monetaria. Según las previsiones citadas por Reuters, el BCE mantendría su tipo de depósito en el 2,5% en la reunión de este jueves, aunque podría anticipar un nuevo incremento de los tipos en diciembre para contener las presiones inflacionarias. Lagarde, quien dirigió anteriormente el Fondo Monetario Internacional, asumió la presidencia del BCE en noviembre de 2019, en sustitución de Mario Draghi.

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