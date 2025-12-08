Una semana antes de la segunda vuelta del 14 de diciembre, Chile entra en la recta final de sus elecciones presidenciales, en la que se enfrentarán el candidato de extrema derecha José Antonio Kast y la izquierdista Jeannette Jara.

A siete días de la votación decisiva, las encuestas de opinión siguen dando a José Antonio Kast como el vencedor, con una ventaja clara de 10 a 15 puntos sobre la candidata del oficialismo, que no ha logrado reducir de manera significativa la diferencia de votos durante los últimos días.

José Antonio Kast parece aprovechar las transferencias de votos de los candidatos de derecha derrotados, al conseguir el apoyo del libertario Johannes Kaiser y de la representante de la derecha tradicional Evelyn Matthei, que obtuvieron respectivamente el 13,9% y el 12,4% de los votos en primera vuelta.

En frente, Jeannette Jara, al ser la única candidata de la izquierda, no parece tener importantes reservas de votos para sumar un resultado que le permitiría ganar.

“Hay un 90 o un 95% de probabilidad que gane José Antonio Kast”, dijo, en el mismo orden de idea, Raúl Elgueta, director del Instituto de estudios avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, en entrevista con France 24.

Sin embargo, el voto indeciso y moderado todavía aparece como una de las claves de estos comicios

La difícil medición y captación del voto indeciso

Últimamente, las campañas de ambos candidatos han intensificado sus mensajes, buscando movilizar a los votantes indecisos.

En un país donde por primera vez el voto es obligatorio, con inscripción automática y multas por los que no cumplirán con su deber, se estima que entre cinco y seis millones de chilenos votarán de manera obligada por primera vez en una elección presidencial.

Este grupo de los indecisos es, por definición, difícil de medir y las personas que lo componen son los que cambian sus preferencias electorales con más frecuencia, lo que lo hace aún más difícil de captar para los candidatos.

Según el Centro de Estudios Políticos (CEP), los indecisos se clasifican en dos categorías: los “desapegados”, que no votaron en las presidenciales de 2021 y no tienen mucho interés en hacerlo este año y los “desinteresados”, que sí acudieron a los comicios de hace cuatro años, pero que no muestran intereses en las elecciones de este año.

Según el Centro de Investigación periodística de Chile (Ciper), la primera categoría corresponde a personas antisistemas, claramente desilusionadas por la política institucional. Son “el segmento menos comprometido ideológicamente, lo que los convierte en el voto flotante por excelencia”, apunta el Ciper.

“Sin embargo, su desconfianza profunda y su priorización de temas como delincuencia, inmigración y empleo los acerca más a la agenda de la derecha”, añade la nota, lo que podría relevar una probable inclinación a José Antonio Kast.

El candidato de extrema derecha, al llamar a la unión de la sociedad chilena para derrotar al oficialismo, y al enfocar su discurso en seguridad y economía, podría captar una parte de estos indecisos.

¿El voto moderado se inclina hacia José Antonio Kast?

Además, según el CEP, los “desinteresados” corresponderían a personas mayores de 45 años, con ideas moderadas, identificadas como las del centro político y que no se reconocen en las figuras más radicales que representan Kast y Jara.

Sin embargo, el énfasis de José Antonio Kast sobre seguridad y temas económicos también podría seducir a estos electores, más preocupados por cuestiones relativas al sustento económico.

Al contrario, la trayectoria política de Jeannette Jara, con un largo historial de militancia en el Partido Comunista de Chile, podría asustar al electorado moderado, opina John Henríquez, subdirector de Desarrollo de Faro UDD, también en entrevista con France 24.

“El partido comunista genera más resistencia no solo por parte de la derecha sino también por parte de muchas personas apolíticas o más moderadas, del centro político. Hay una desconfianza”, observó el profesor.

“Por más esfuerzos que ha hecho Jeannette Jara para desmarcarse de esta afiliación política (…) la ciudadanía no lo recibió así”, agregó el profesor.

En frente, José Antonio Kast busca incorporar a su campaña a “cualquier persona que quiera dar su apoyo a las ideas de la libertad”, dijo en un mensaje que puede convencer al centro político.

De hecho, desde que empezó la campaña para la segunda vuelta, el candidato de extrema derecha decidió no insistir en sus posiciones ideológicas más conservadoras, o incluso afines de la dictadura de Pinochet.

Las transferencias de votos del Partido de la Gente de Franco Parisi

Otros votantes claves sin duda serán los que han votado por Franco Parisi, en primera vuelta. El candidato populista del Partido de la Gente (PDG) llego en tercera posición con el 19,7% de los sufragios.

El pasado 30 de noviembre, tras una consulta interna, el PDG decidió no apoyar a ninguno de los candidatos y votar nulo o en blanco.

Sin embargo, el perfil antisistema de los seguidores de Franco Parisi, muy críticos de la clase política, podría acercarse de José Antonio Kast mientras que Jeannette Jara sigue representando al oficialismo.

José Antonio Kast, posicionándose como la figura de ruptura con al oficialismo, podría, quizás, captar una parte de este electorado.

“Los seguidores de Franco Parisi podrían acercarse al caballo ganador”, analiza, de igual manera, Raúl Elgueta.

Sin embargo, Jeannette Jara también intenta captar a los electores de Franco Parisi como lo mostró su viaje a la región de Antofagasta a finales de noviembre. Alli insistió en lo económico, retomando propuestas del candidato populista como la rebaja del IVA a medicamentos o la eliminación de la cuota inicial para comprar vivienda.

En todo caso, los expertos advierten de que se trata de un voto altamente volátil y que, a menudo, escoge por quién votar al último momento, lo que le hace muy difícil prever su inclinación.

Con Efe y medios locales

