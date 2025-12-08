Donald Trump reprochó el domingo 7 de diciembre a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, no haber “leído la propuesta” de paz sobre Ucrania que Washington reveló hace tres semanas y que es objeto de negociaciones separadas con Moscú y Kiev.

“Hablamos con el presidente (ruso Vladímir) Putin, hablamos con los líderes ucranianos —incluido Zelenski, el presidente Zelenski— y debo decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski aún no haya leído la propuesta” estadounidense para un arreglo en Ucrania, lamentó el presidente estadounidense en declaraciones a periodistas durante una gala en Washington. “Le conviene a Rusia, ya saben, creo que Rusia preferiría quedarse con todo el país”, pero “no estoy seguro de que le convenga a Zelenski”, añadió Donald Trump.

Desde la presentación del plan estadounidense, hace casi tres semanas, se han llevado a cabo varias sesiones de negociaciones con los ucranianos en Ginebra y Florida para intentar modificar el texto a favor de Kiev. El documento también fue presentado el martes a Vladímir Putin durante una visita a Moscú del enviado oficial estadounidense Steve Witkoff y de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense y mediador informal.

Pocos detalles han trascendido sobre esta versión enmendada del plan, después de que la versión inicial fuera percibida por Kiev y los europeos como ampliamente favorable a Rusia.

*Con AFP: Adaptado de su original en francés

