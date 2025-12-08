Las autoridades de Japón urgieron este lunes a evacuar a más de 13.000 personas sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales.

El aviso por alerta de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate, llegó luego de que un terremoto de 7,6 de magnitud sacudiera gran parte del norte y este del país.

El epicentro del movimiento telúrico se situó a 80 km de la costa de la prefectura de Aomori, a una profundidad de 50 km, detalló la Agencia Meteorológica de Japón.

La agencia de noticias EFE reportó que el sismo alcanzó en la ciudad de Hachinohe el nivel 6 superior, en la escala sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

El terremoto se sintió en buena parte del territorio, desde el norte al centro y este del país, incluida Tokio, donde alcanzó el nivel 2 en la escala sísmica nacional.

La JMA activó una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago, que se prevé que llegue pasada la medianoche, hora local.

También se activó la alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, así como para las costas del sur de Hokkaido, y una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de las costas del Pacífico del territorio, donde las autoridades instaron a alejarse de la costa.

Con Reuters y EFE

