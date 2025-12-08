El presidente francés, Emmanuel Macron, ha amenazado a China con imponer aranceles si Beijing no toma medidas para reducir su enorme excedente comercial con la Unión Europea (UE).

“Les dije que si no reaccionan, los europeos nos veremos obligados a tomar medidas enérgicas en los próximos meses”, declaró Macron al diario económico francés ‘Les Echos’, tras regresar de una visita de Estado a China.

Dichas medidas podrían seguir el modelo de las adoptadas por Estados Unidos, afirmó, “como aranceles sobre los productos chinos, por ejemplo”.

El déficit comercial de la UE con China, la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos, superó los 300.000 millones de euros (350.000 millones de dólares) en 2024, según Les Echos.

Los 27 miembros de la Unión Europea no pueden establecer políticas comerciales, incluidos los aranceles, de forma individual, sino que están representados por la Comisión Europea.

Macron, cuyo país es la segunda economía más grande de la UE después de Alemania, reconoció que era un reto alcanzar un consenso sobre la cuestión de los aranceles a China en todo el bloque.

Alemania, con su fuerte presencia en China, dijo, “aún no está totalmente alineada con nuestra posición”.

Empresas chinas “depredadores” y con “objetivos hegemónicos”

La administración del presidente estadounidense Donald Trump impuso este año aranceles del 57% a los productos chinos, aunque estos se redujeron al 47% como parte de un acuerdo alcanzado entre ambos países en octubre.

“China quiere atravesar el corazón del modelo industrial y de innovación europeo, que históricamente se ha basado en la maquinaria y el automóvil”, afirmó Macron.

El proteccionismo estadounidense había agravado el problema para la UE, afirmó Macron, ya que China estaba redirigiendo “masivamente” hacia Europa productos inicialmente destinados a Estados Unidos.

“Hoy nos encontramos atrapados en medio”, declaró Macron. “Es una cuestión de vida o muerte para la industria europea”, añadió.

Durante su visita a China, Macron afirmó que la UE debía aceptar más inversión directa china como parte de los esfuerzos por reducir el déficit comercial.

“No podemos estar siempre importando, las empresas chinas deben venir a Europa”, declaró a Les Echos, añadiendo, sin embargo, que no se podía permitir que las empresas chinas actuaran como “depredadores” con “objetivos hegemónicos”.

Instó a la UE a combinar la protección de sus sectores más vulnerables, como la industria automóvil, con un impulso a la competitividad.

Con AFP.

