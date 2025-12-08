Lo esencial:
- Zelenski se reunió en Londres con los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, en medio de los intentos por impulsar una contrapropuesta al “plan de paz” de EE. UU., favorable a Rusia.
- Al término del encuentro, Reino Unido sostuvo que Europa está "en un momento crítico" e instó a aumentar las presiones económicas contra el Kremlin.
- Zelenski confirmó el avistamiento de drones cerca a su avión presidencial, ocurrido la semana pasada, en su ruta a Irlanda.
- Posteriormente, Zelenski continuará sus reuniones en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, en medio de los intentos por un alto el fuego en Ucrania.
- Varias personas resultaron heridas en nuevos ataques del Ejército ruso contra el territorio ucraniano.
A continuación, las principales noticias sobre la invasión rusa a Ucrania y las negociaciones para un eventual “acuerdo de paz” este 8 de diciembre:
