Aunque las negociaciones entre Israel y Líbano se han llevado bajo fuego desde la declaración (y solo eso) de un cese al fuego el 17 de abril pasado, los diálogos previstos para este viernes en Washington se darán en el peor escenario, a la luz de la expansión de los bombardeos y la invasión israelí en territorio libanés.

Este jueves 28 de mayo, por primera vez en tres semanas y por segunda ocasión bajo la tregua nominal, la Fuerza Aérea israelí llevó a cabo un ataque aéreo contra un suburbio al sur de Beirut, desoyendo la supuesta prohibición de Estados Unidos, que había instado a Israel a evitar los bombardeos en la capital libanesa para no perjudicar las negociaciones con Irán.

Justamente, cuando han aumentado las posibilidades de un acuerdo, que también incluiría un cese al fuego en Líbano, el Gobierno de Benjamin Netanyahu ordenó desde el miércoles intensificar los bombardeos y expandir la invasión en el sur libanés más allá del río Litani, la zona que ya ocupaban sus tropas.

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El ataque de este jueves impactó un edificio de apartamentos en el suburbio de Choueifat, cerca del aeropuerto internacional de Beirut.

Personas inspeccionan los daños en el lugar de un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 28 de mayo de 2026.

Según informaron dos fuentes de seguridad israelíes a Reuters, el objetivo del bombardeo era Ali al-Husseini, a quien describieron como jefe de la división de misiles de la División Imam Hussein, una milicia que, de acuerdo a los funcionarios israelíes, está alineada con Irán y opera junto a Hezbolá.

Este fue el primer ataque en las inmediaciones de la capital libanesa desde el 6 de mayo, cuando un bombardeo israelí mató a Ahmed Ghaleb Balout, comandante de las Fuerzas Radwan, la unidad de élite de Hezbolá, en otro suburbio al sur de Beirut.

De acuerdo con el medio israelí 'Haaretz', que cita a funcionarios militares, tanto los intensos bombardeos, incluyendo el del suburbio de Beirut, como la ampliación de la invasión terrestre, responden a un intento de Israel de dificultar que Hezbolá pueda lanzar drones explosivos, una amenaza que, según una de esas fuentes militares, los "tomó desprevenidos".

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Tiro, la más castigada en unos 135 bombardeos israelíes

Tras declarar el miércoles que consideraba "zona de combate" todo el territorio libanés al sur del río Zahrani (a unos 40 kilómetros de la frontera) y ordenar a sus habitantes el éxodo forzado del área, el Ejército israelí bombardeó con mayor dureza la ciudad costera de Tiro, la cuarta más grande de Líbano, causando la muerte de al menos 14 personas, según autoridades israelíes.

Entre los fallecidos en la serie de ataques se contabilizaron cinco mujeres y niños, así como un soldado libanés. Decenas de personas resultaron heridas, de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés y la Agencia Nacional de Noticias estatal (NNA).

La cartera sanitaria libanesa indicó, además, que un ataque israelí perpetrado el jueves por la mañana causó la muerte de seis personas, entre ellas dos niños y sus padres, cerca de la ciudad sureña de Adloun.

Un hombre inspecciona el lugar donde quedaron los edificios destruidos tras los ataques aéreos israelíes en la ciudad portuaria de Tiro, al sur del país, el 28 de mayo de 2026.

El Ejército israelí afirmó haber lanzado unos 135 bombardeos contra lo que llamó "objetivos de Hezbolá", ubicados en el sur de Líbano y en el valle oriental de la Bekaa, con al menos 15 infraestructuras alcanzadas en Tiro.

Sin embargo, otro ataque con dron sin previo aviso se registró en Sidón, ciudad portuaria más al norte y fuera de la zona designada por Israel, causando la muerte de cinco personas, entre ellas dos mujeres.

Junto con la zona fronteriza que ya era ocupada por sus tropas, las órdenes de expulsión emitidas por Israel en los últimos tres meses abarcan unos 2.000 kilómetros cuadrados de Líbano, aproximadamente una quinta parte de su territorio.

Del mismo modo, tropas israelíes han cruzado los últimos días más allá del río Litani.

Hezbolá, por su parte, continuaba este jueves sus ataques contra, asegura, tropas y tanques israelíes que atravesaron el río Litani hacia la ciudad de Zawtar al-Sharqieh, cerca de Nabatieh, en medio de los combates a corta distancia.

En tanto, el Ejército israelí confirmó el jueves que un soldado murió en un ataque con dron de Hezbolá en el norte de Israel y otros dos reservistas resultaron heridos.

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Líbano busca garantías para un cese al fuego en los diálogos en Washington

Tiro es considerada una de las metrópolis más antiguas del mundo, cuenta con varios yacimientos arqueológicos y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984. Por eso el ministro de Asuntos Exteriores libanés, Youssef Raggi, señaló este jueves que se debe "alzar la voz en defensa de un patrimonio" que "debería importar no solo al Líbano, sino a la conciencia del mundo entero".

Raggi afirmó haber "iniciado una serie de intensos contactos diplomáticos para exigir el cese inmediato de estos ataques".

Ese es también el objetivo principal del Gobierno libanés en las negociaciones en Washington –rechazadas por Hezbolá–, aunque hasta ahora ha recibido escasas garantías de respeto a un cese al fuego.

Pese a este contexto, tanto Israel como Líbano confirmaron su participación este viernes 29 de mayo en las primeras conversaciones de seguridad entre delegaciones militares, que se llevarán a cabo en Washington y que sirven de preparación para la cuarta ronda de diálogos políticos, prevista para el 2 y 3 de junio.

Una fuente militar indicó a la agencia AFP que la delegación militar libanesa, encabezada por el general Georges Rizkallah, "insistirá en la necesidad de poner fin a las hostilidades y presentará el plan del Ejército para restringir las armas de Hezbolá y extender la autoridad del Estado sobre el territorio libanés".

De su lado, el portavoz del Gobierno israelí, David Mencer, reiteró que el objetivo de Israel en las conversaciones es desarmar a Hezbolá y alcanzar un acuerdo "que fortalezca la seguridad y la estabilidad" en la "región y promueva la prosperidad y la paz"

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Con AP, Reuters, AFP y medios

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