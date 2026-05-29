El secretario general de la ONU, António Guterres, incluyó a Israel en su informe anual sobre violencia sexual relacionada con conflictos (VSRC), una lista de la que también forma parte el grupo islamista Hamás por los crímenes cometidos durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y contra los rehenes en Gaza.

La decisión no fue sorpresiva: según el diario israelí 'Haaretz', en agosto de 2025, la ONU ya había advertido a Israel de que podría ser incluida si no tomaba medidas, citando "información creíble" sobre violencia sexual presuntamente cometida por miembros de las fuerzas de seguridad contra detenidos palestinos en prisiones y centros de detención.

En aquel momento, los inspectores de la ONU denunciaron además que Israel les había bloqueado el acceso a esas instalaciones.

Las denuncias de palestinos sobre violencia física y sexual en centros de detención israelíes se acumulan desde hace años.

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La ONG israelí B’Tselem ha documentado numerosos casos de agresiones sexuales a prisioneros en cárceles israelíes. Uno de los más conocidos fue la filtración en 2024 de un video del centro de detención de Sde Teiman, en el desierto del Néguev, en el que varios agentes abusaban de un preso palestino que llegó gravemente herido al hospital con una lesión en el recto.

Una investigación del diario 'The New York Times' publicada a principios de mayo recogió además los testimonios de 14 hombres y mujeres palestinos que afirmaron haber sido agredidos sexualmente por colonos israelíes o miembros de las fuerzas de seguridad.

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, destituyó el martes 26 de mayo a la antigua fiscal militar, Yifat Tomer Yerushalmi, por haber filtrado el video de Sde Teiman a la prensa, y el nuevo fiscal militar archivó el caso contra los cinco soldados reservistas sospechosos de perpetrar la violación. El Ministerio de Defensa pide para ella "muchos años" de cárcel.

Decisión "vergonzosa y absurda"

El Ministerio de Exteriores calificó la decisión de "vergonzosa y absurda" y anunció que Israel corta todos los lazos con la oficina de Guterres "hasta que se nombre a un nuevo secretario general".

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, fue más directo aún: "Hemos terminado con este secretario general", dijo en un vídeo publicado en X.

"La decisión de incluir a Israel en una lista negra y acusarnos de usar la violencia sexual como arma de guerra es una decisión indignante", agregó.

Israel acusó a Guterres de "explotar sus últimos meses como secretario general para fabricar acusaciones infundadas" y rechazó de plano las acusaciones.

El ministerio denunció además que la inclusión busca "crear una falsa simetría entre Israel y las atrocidades sexuales reales cometidas por Hamás".

“Poner a Israel y a los terroristas de Hamás en la misma lista es inaceptable", añadió Danon.

El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, respondió que "la puerta del secretario general permanece abierta".

La relación entre Tel Aviv y la ONU atraviesa uno de sus peores momentos desde que el ejército israelí lanzó su ofensiva sobre Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Israel ha reprochado en repetidas ocasiones a Guterres y otros funcionarios de la ONU por sus críticas a los bombardeos y la invasión terrestre del territorio palestino, que según las autoridades sanitarias gazatíes han causado más de 72.000 muertos, incluyendo más de 900 durante el alto el fuego mediado por Estados Unidos.

En 2024, Israel declaró a Guterres persona non grata.

Con EFE y AFP

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