Israel ya controla efectivamente 64% del territorio de Gaza, en lugar del 53% autorizado en virtud de la demarcación establecida como parte de la tregua con Hamás, pero ahora el primer ministro Benjamin Netanyahu ha ordenado a su ejército tomar 70% de Gaza, en línea con la “migración voluntaria” que impulsa su ministro de Defensa Israel Katz.

"Estábamos en cincuenta, pasamos a sesenta. Mi directriz es avanzar, vamos paso a paso", dijo Netanyahu durante su participación en una actividad pública en un asentamiento en Cisjordania ocupada.

“En primer lugar, setenta. Empecemos por ahí”, agregó, mientras la audiencia coreaba “¡el cien!”. “Los estamos presionando (a Hamás) por todos los frentes. Ya nos ocuparemos de los que queden”, remató el primer ministro.

La orden constituye una nueva violación a los términos de la tregua suscrita en Egipto, con la mediación de Estados Unidos, Qatar y Turquía, que obligaba a las fuerzas israelíes a retroceder hasta un punto que marcaba en 53% la porción de Gaza controlada por Tel Aviv.

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Desde octubre, cuando se firmó el alto el fuego, Israel ha ido moviendo unilateralmente los bloques de hormigón que marcaban la llamada “Línea Amarilla”, hasta ganar control del 64% del territorio del pequeño enclave palestino, como han concluido analistas que han estudiado los nuevos mapas difundidos por el Ejército israelí.

Desplazamiento por derecho divino

Netanyahu ha justificado la decisión con el argumento de que se trata de una nueva zona de amortiguación, necesaria para evitar que se repitan ataques como el del 7 de octubre de 2023, cuando un grupo de militantes de Hamás entró a territorio israelí, matando a 1.200 personas y huyendo de vuelta a Gaza con 251 rehenes.

Para los palestinos, es más bien una forma de materializar el plan de Katz y otros miembros del gabinete de Netanyahu, que se han mostrado a favor de fomentar una “migración voluntaria” desde Gaza.

En un evento del grupo Desayuno de Oración en Jerusalén este 28 de mayo, el canciller Gideon Saar citó la Biblia para explicar el derecho israelí a establecer asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.

Padres colonos israelíes viajan con su bebé en camellos por el desierto de Judea del norte, cerca del asentamiento de Maale Adumim, en Cisjordania, el jueves 28 de mayo de 2026.

"No conozco ningún derecho mejor documentado de ninguna nación sobre su patria que el que tenemos sobre esta tierra", dijo Saar, agregando que "este Estado es el cumplimiento de la profecía y la promesa de Dios".

Mientras tanto, 2,1 millones de gazatíes permanecen hacinados en una pequeña franja costera reducida a escombros luego de más de dos años de guerra entre Israel y Hamás.

La organización de defensa de los Derechos Humanos Gisha ha denunciado que la nueva demarcación busca dejar aislada un área de 174 km cuadrados (correspondiente al 48% del territorio de Gaza), de modo que la labor de organismos humanitarios quede sujeta a coordinación y aprobación por parte de las autoridades israelíes.

Cinco niños por un militante

La orden de Netanyahu se produce un día después de que un ataque israelí dejara 10 muertos, entre ellos cinco niños, durante el primer día del Eid al-Adha o "Fiesta del Sacrificio", una importante festividad del calendario musulmán.

La ofensiva, que iba dirigida al combatiente de Hamás Imad al-Salem, también dejó a 18 personas heridas, de acuerdo con cifras del hospital Shifa, adonde fueron trasladados los lesionados.

Al-Salem, un joven comandante de 17 años, era miembro del batallón de Hamás en el barrio gazatí de Zeitún.

Palestinos rezan sobre los cuerpos del militante de Hamás Imad al-Salem, su esposa e hija, que murieron en un ataque militar israelí, durante su funeral en la mezquita Al-Shafi’i en la ciudad de Gaza. 28 de mayo de 2026.

Era el segundo militante del grupo chiíta que Israel ejecutaba en 24 horas. El martes, había liquidado en un ataque aéreo a Mohammed Odeh, recién designado líder de las Brigadas Qassam, el brazo armado de Hamás, junto a su esposa, dos de sus hijos y tres personas más.

Más de 900 palestinos han muerto en Gaza bajo fuego israelí desde que se firmó la tregua en octubre, de acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad, y la cifra total de víctimas gazatíes desde que comenzó el conflicto se eleva a 72.800, entre ellas más de 20.000 menores.

“Una persona en Gaza no tiene ninguna seguridad", lamentó Abu Azam, testigo del bombardeo, en conversación con la agencia Reuters. "Podría ser atacado en la calle, podría ser atacado en casa, podría ser atacado en el hospital, podría ser atacado camino al mercado".

Relaciones con la ONU en el congelador

El Ministerio de Exteriores israelí emitió este 28 de mayo un comunicado en el que anunció su ruptura con la secretaría general de Naciones Unidas, mientras ésta esté a cargo de António Guterres, luego de que la ONU incluyera a Israel en la lista de países que cometen violencia sexual relacionada con los conflictos (VSRC).

"Dado que António Guterres ha elegido violar cada estándar de honestidad, integridad y profesionalidad, Israel ha decidido cortar todos los lazos con la oficina del secretario general y esperaremos hasta que se nombre a un nuevo secretario general de la ONU", afirma el boletín.

El organismo multilateral está en el proceso de elegir a un nuevo secretario general, que debe asumir funciones el 1 de enero de 2027.

Irónicamente, Hamás también fue incluido en esa lista, por las agresiones sexuales cometidas durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Guterres había advertido a Israel que debía tomar acciones para investigar y castigar presuntos crímenes sexuales cometidos por sus fuerzas de seguridad, como el que quedó documentado en un video tomado en un centro de detención en Israel, que muestra a varios agentes de seguridad abusando de un prisionero palestino.

El caso le costó el cargo a la anterior fiscal militar, Yifat Tomer Yerushalmi, para quien Katz ha pedido “muchos años” de prisión por haber filtrado la grabación. Su sucesor, Itay Offir, dio por terminado el proceso contra los cinco oficiales sospechosos de haber perpetrado la violación.

Con AP, Reuters y EFE

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