Hay algunas anécdotas que dicen mucho de la personalidad y la trayectoria de un jugador. Cuando le preguntaron por el número 51 que luce en la espalda, Willian Pacho respondió sencillamente en una entrevista para la web oficial del PSG el pasado mes de marzo.

"Llevé ese número durante mucho tiempo en el Independiente del Valle y luego en el Amberes, y le he cogido cariño. Pero la razón principal tiene que ver con mi madre: falleció a los 51 años. Llevar este número es una forma de rendirle homenaje. Me da fuerzas en cada partido", indicó.

Una frase sin patetismo, con la misma sobriedad que caracteriza su fútbol. Lo mismo ocurre cuando los periodistas elogian sus cualidades defensivas, con una respuesta del mismo estilo: "Sin este equipo, no sería un gran defensa. Jugar con Marquinhos, Nuno (Mendes)… Toda la ayuda que me han dado aquí".

El zurdo se ha labrado un lugar destacado entre las estrellas de la zaga del club parisino. A sus 24 años, el valioso defensa central del PSG se dispone a disputar, este 30 de mayo por la noche en Budapest, su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

The UEFA Champions League trophy at Heroes’ Square in Budapest 😍#UCLfestival pic.twitter.com/aNlJhsAjop — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2026

El equipo de Luis Enrique, actual campeón de Europa, se enfrenta al Arsenal, que no está ahí para hacer de mera comparsa. La plantilla dirigida por Mikel Arteta está a un partido —y no cualquiera— de ofrecer al club londinense su primera 'Orejona'.

Pero los parisinos llegan al Puskas Arena con la garra del vigente campeón y con Pacho como pilar de su zaga. Para el chico de Quinindé, ha sido un recorrido totalmente inimaginable.

Una infancia marcada por la violencia

Willian Pacho nació en la más absoluta pobreza cerca de la costa pacífica ecuatoriana, en la provincia de Esmeraldas, azotada por la violencia de los narcotraficantes y las bandas.

"Mis primeros pasos en el fútbol los di en el barrio donde vivía, y aprendí mucho de ello", cuenta. Sus primeros partidos oficiales los disputó con la camiseta del Huracán de Quinindé, un club amateur de la zona.

El punto de inflexión llega en la adolescencia, cuando Pacho es descubierto por los ojeadores del Independiente del Valle, un club de las afueras de Quito que en una década se ha convertido en la cantera más prestigiosa de Ecuador, la que formó, entre otros, al defensa del Chelsea Moisés Caicedo y a toda una generación de jugadores exportados a las mejores ligas europeas.

El ecuatoriano Moisés Caicedo (25) del Chelsea y Joao Neves (87) del Paris Saint-Germain se enfrentan durante la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y PSG en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo 13 de julio de 2025.

Sus entrenadores se fijan muy pronto en la calma y la serenidad que desprende el joven jugador. A los 20 años, Willian Pacho cruza el Atlántico para fichar por el Amberes, en Bélgica.

En Fráncfort, donde ficha posteriormente en el verano de 2023, la Bundesliga lo da a conocer al resto de Europa. El verano siguiente, el PSG pasa a la acción. Cuarenta y cinco millones de euros más tarde, Pacho se convierte en el primer ecuatoriano de la historia del club.

Detrás de este fichaje hay una apuesta: la de Luis Campos, el asesor deportivo portugués del club parisino. Sin embargo, para el periodista deportivo Karim Baldé, el fichaje planteaba algunas dudas en aquel momento.

"Era el gran interrogante cuando llegó", afirma. "Un fichaje costoso, un jugador poco conocido por el gran público y una necesidad concreta que cubrir: encontrar a alguien que apoyara a Marquinhos, o incluso, a la larga, que le sucediera, mientras Presnel Kimpembe encadenaba las lesiones".

"El mejor defensa del mundo"

A lo largo de la trayectoria en la Liga de Campeones del año pasado, Pacho se fue convirtiendo en una figura cada vez más indiscutible.

"El momento decisivo fue en torno al partido contra el Liverpool", opina Karim Baldé. "Ahí es donde realmente se hizo un hueco".

Desde entonces, la pareja Pacho-Marquinhos no se ha movido. El propio defensa ecuatoriano confiesa lo que le aporta este dúo.

"Marquinhos es una persona increíble. Me ha apoyado desde el primer día. Es un ejemplo por su voluntad de ganar siempre. El hecho de que hable español ha sido crucial para mí. Me ayuda a entender el juego, a anticiparme y a colocarme bien", explica en una entrevista para la web de la UEFA.

El brasileño, por su parte, ha descrito públicamente a su compañero como el mejor defensa del mundo.

En dos temporadas, Pacho se ha consolidado como uno de los jugadores más utilizados por Luis Enrique; titular indiscutible y decisivo en la victoria en la final contra el Inter de Milán, se convierte en el primer ecuatoriano de la historia en levantar el trofeo de la UEFA Champions League.

La semifinal de este año contra el Bayern de Múnich puso de manifiesto los límites de esa defensa que se proyecta hacia delante. El París sufrió. Pero Karim Baldé ve otra cosa.

Harry Kane, del Bayern, a la izquierda, y Willian Pacho, del PSG, luchan por el balón durante la vuelta de la semifinal de la Champions League entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint Germain. Múnich, Alemania, 6 de mayo de 2026.

"En las alineaciones, sobre todo a la hora de aplicar la táctica del fuera de juego, los dos están compenetrados. Desde lo alto de la tribuna se ve la confianza que tienen el uno en el otro. Cuando hay presión, Marquinhos rara vez se dirige a Pacho. Es sólido: es un tipo seguro físicamente", afirma Karim Baldé.

El ecuatoriano habla de Caicedo, su mejor amigo y compañero en la selección, como de "un monstruo" sobre el terreno de juego.

Entre los dos, podrían deslumbrar al planeta en el Mundial, frente a la selección alemana o a los Elefantes de Costa de Marfil. Antes de eso, el sábado por la noche en Budapest, Willian Pacho querrá derrotar al Arsenal.

Adaptado de su versión original en francés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más