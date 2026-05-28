Lo esencial:

  • Washington y Teherán habrían alcanzado un preacuerdo, sujeto a la aprobación final de Donald Trump.

  • El Ministerio de Salud de Líbano informa que los bombardeos de Israel causaron la muerte de al menos 14 personas en Sidón.
  • La Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber bombardeado una base aérea de Estados Unidos. No ha revelado la ubicación exacta. 
  • Estados Unidos asegura que atacó un estación terrestre en Bandar Abbas, describiendo la operación como defensiva.
  • El Ejército de Israel ataca Tiro, tras haber ordenado la evacuación forzada de los civiles hacia el norte del río Zahrani.
  • Kuwait condena ataque con misiles y drones que atribuyó a Irán; Estados Unidos lo tilda de violación del alto el fuego.

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada en la guerra de Medio Oriente, cuando se cumplen 90 días del inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y de la posterior respuesta de Teherán:

Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales 

France24

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