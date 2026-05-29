En medio de una de las peores olas de violencia de la última década en Colombia y en vísperas de los comicios del 31 de mayo, dos facciones rebeldes se disputan las rentas del narcotráfico y la minería ilegal en el departamento del Guaviare, en el sur del país.

"De acuerdo con la información entregada por líderes comunales de la zona, habría presuntamente 48 cuerpos sin vida en el lugar", aseguró el Ejército en un comunicado en X.

La autoridad castrense agregó que mantuvo una reunión con la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, capital departamental, para coordinar "todas las acciones necesarias" que permitan el ingreso seguro de organismos humanitarios para la extracción de los cuerpos a esa zona selvática de difícil acceso.

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"Los cuerpos están ahí amontonados, hay que evacuarlos", dijo Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, a AFP. Mientras las autoridades buscaban llegar al lugar de los enfrentamientos, el balance provino de la comunidad, que se vio atrapada en medio del fuego cruzado.

Videos que circulan en redes sociales registran fuertes sonidos de metralla desde el interior de una de las casas de esa zona remota.

Los equipos de rescate esperan que los grupos armados les permitan recoger los cadáveres en un lugar donde existen altas probabilidades de presencia de minas antipersona.

Llegar hasta ese punto desde la capital regional, San José del Guaviare, toma aproximadamente seis horas en una camioneta 4×4, según Rodríguez.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que 408.000 miembros de la fuerza pública fueron desplegados en todo el país para garantizar la seguridad durante las presidenciales, además de "aeronaves, buques, drones, antidrones y blindados".

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Una guerra por rentas del narcotráfico

El Guaviare es uno de los bastiones históricos de la guerrilla. Ese territorio está hoy en disputa entre grupos disidentes que le dieron la espalda al acuerdo de paz de 2016 con las FARC.

Tienen "un único objetivo: la economía criminal, vivir del narcotráfico (…) Es inconcebible, es absurdo", dijo el ministro Sánchez más temprano a 'Blu Radio'.

"Desplegamos unidades en la zona, intentamos hacerlo por la vía aérea, fue imposible por meteorología y las tropas están avanzando por tierra", agregó.

El saliente presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda de Colombia, intentó sin éxito negociar la paz con todos los grupos criminales y la oposición lo acusa de ser indulgente con ellos.

Los rebeldes se financian con la extorsión, el tráfico de cocaína y la minería ilegal en zonas protegidas ambientalmente. También imponen un régimen de terror con toques de queda y restricciones a la población.

Los disidentes bajo las órdenes de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, y sus rivales al mando de alias Calarcá se enfrentaron a muerte por el control de este corredor estratégico en la Amazonía.

Una fuente del Ejército dijo a la AFP que los combates comenzaron el lunes. No hay información sobre si continúan actualmente.

En un contexto de atentados, asesinatos y secuestros a mano de los grupos armados, la seguridad es una de las principales preocupaciones de los colombianos de cara a las presidenciales.

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Con AFP

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