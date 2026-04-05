Esconderse, buscar agua y comprobar si hay heridos: estas son solo algunas de las cosas que un piloto debe hacer para sobrevivir tras lanzarse en paracaídas sobre territorio enemigo. Un expiloto de la Fuerza Aérea de EE. UU. compartió sus experiencias con la agencia AFP, mientras las fuerzas de Estados Unidos compiten contra el tiempo y el Ejército iraní para localizar a un piloto que, según se informa, fue derribado el 3 de abril.

"Te dices: 'Dios mío, hace dos minutos estaba en un avión de combate, volando a 800 km/h, y acaba de explotar un misil, literalmente a cuatro metros y medio de mi cabeza'", afirmó el general de brigada retirado Houston Cantwell, que actualmente trabaja en el Instituto Mitchell de Estudios Aeroespaciales.

Dicho esto, es probable que el entrenamiento de un piloto —conocido como supervivencia, evasión, resistencia y escape (SERE)— entre en acción antes de que salte en paracaídas al suelo.

"La mejor perspectiva para saber a dónde quieres ir o qué lugares debes evitar es mientras desciendes en paracaídas", afirmó Cantwell. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

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Cantwell acumuló 400 horas de experiencia en vuelos de combate, incluidas misiones sobre Irak y Afganistán.

El salto en paracaídas conlleva el riesgo de sufrir lesiones en los pies, los tobillos y las piernas, explicó el exaviador.

"Hay muchas historias de supervivientes de Vietnam que sufrieron lesiones graves —fracturas abiertas— solo por la eyección", dijo.

Al aterrizar, "haz un balance de tu estado para averiguar: ¿en qué condiciones me encuentro? ¿Puedo moverme? ¿Soy capaz de desplazarme?".

A continuación, los pilotos determinan dónde se encuentran, si están tras las líneas enemigas, dónde pueden esconderse y cómo pueden comunicarse.

"Intenta evitar que el enemigo te capture, mientras puedas", dijo Cantwell. "Y si estuviera en un entorno desértico, intentaría encontrar agua".

Al mismo tiempo, se activarían los equipos de Búsqueda y Rescate en Combate (CSAR), soldados y pilotos altamente entrenados que ya se encuentran en alerta.

"Te da una gran tranquilidad saber que van a hacer todo lo posible para venir a rescatarte", dijo Cantwell. "Al mismo tiempo, no van a venir en una misión suicida".

Ahí es donde el tripulante desaparecido puede aumentar las probabilidades de un rescate seguro.

"Mi prioridad sería, ante todo, el camuflaje, porque no quiero que me capturen", afirmó. "Quiero intentar llegar a un lugar desde donde puedan rescatarme".

En una ciudad, ese lugar podría ser una azotea. En un entorno rural, un campo donde puedan aterrizar los helicópteros. Lo mejor es desplazarse de noche, señaló.

Cantwell comentó que, cuando volaba, también llevaba una pistola.

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Misión de rescate

Mientras tanto, en una "sala de preparación", soldados del CSAR como el sargento mayor retirado Scott Fales se equipan.

Expertos como Fales —un paracaidista de rescate que desempeñó un papel clave en el incidente de "Black Hawk Down" de 1993 en Mogadiscio, Somalia— están siempre a la espera cuando hay aviones estadounidenses sobrevolando territorio enemigo.

"Antes de llevar a cabo cualquier operación… siempre hay un plan CSAR", explicó Fales a la AFP.

Al mismo tiempo, se recopila y analiza una inmensa cantidad de información de inteligencia sobre la ubicación y el estado del aviador desaparecido.

"Todo, desde la inteligencia humana hasta la inteligencia de imágenes, pasando por, ya sabes, todos los diferentes drones que tenemos buscando (inteligencia de señales), dijo Fales. "Todo se está utilizando para intentar encontrar a este tipo".

Adaptado de su versión original en inglés

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