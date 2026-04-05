Una veintena de barcos franceses salieron del puerto de Marsella, el sábado 4 de abril, para unirse a una nueva flotilla internacional, que debería reunir cerca de un centenar de embarcaciones en total, con el objetivo de “romper” el bloqueo israelí y alcanzar la Franja de Gaza.

“¡Gaza, Marsella está contigo!”, corearon más de mil personas que acudieron a apoyar la iniciativa de los barcos 'Thousand Madleens', nombre de este colectivo en referencia a Madleen Kulab, pescadora profesional gazatí.

Los barcos, en su mayoría veleros, zarparon entre aplausos y cantos poco después de las 5 de la tarde (hora local) para unirse en alta mar a la 'Global Sumud Flotilla'.

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Esta flotilla internacional, cuya mayoría de barcos zarpará el 12 de abril desde Barcelona, navegará hacia Gaza alrededor del 20 de abril, indican los organizadores. Está prevista una escala de una semana en el sur de Italia para recibir una “formación en no violencia”.

“Volver a dar visibilidad a Palestina”

“El objetivo es volver a dar visibilidad a Palestina. No se está hablando mucho de ello en este momento, debido al contexto internacional”, dijo Manon, una miembro de la tripulación que prefirió no revelar su nombre completo.

“Considero que las personas que embarcan en estos barcos hoy están salvando el honor de Francia”, declaró a la AFP Manuel Bompard, coordinador nacional de LFI y diputado de Marsella.

“Mi papel como representante desde hace meses es alertar al Gobierno, cuestionar y criticar la incapacidad y la ausencia total de políticas de presión frente al Gobierno de Netanyahu y de Trump, para que cesen las masacres en Gaza”, añadió.

“Esta acción es de gran importancia, ya que el genocidio en Gaza continúa y, además, el país vecino, Líbano, está siendo anexado”, denuncia la diputada de LFI por Seine-Maritime, Alma Dufour, presente en la multitud.

En otoño de 2025, una primera flotilla de unos cincuenta barcos, compuesta por personalidades políticas y activistas como la sueca Greta Thunberg, fue interceptada por la marina israelí, de manera ilegal, según los organizadores y Amnistía Internacional. Sus integrantes fueron detenidos y expulsados por Israel.

La Franja de Gaza, gobernada por Hamás, está sometida a un bloqueo israelí desde 2007. Israel y el movimiento islamista palestino se acusan mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras dos años de guerra.

Las acusaciones de genocidio cometidas por Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza se han multiplicado. Israel rechaza estas acusaciones.

Con AFP

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