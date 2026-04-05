"¡Lo tenemos!", con esas palabras publicadas este domingo en su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el rescate del segundo piloto desaparecido tras el derribo de un avión de combate en una zona remota de Irán, y aseguró que el militar se encuentra "sano y salvo".

El mandatario afirmó que se logró rescatar a un coronel de la tripulación de un F-15, a quien describió como gravemente herido y valiente, desde lo profundo de las montañas iraníes.

En una segunda publicación, difundida varias horas después, explicó que el ejército iraní llevaba a cabo una intensa búsqueda con un gran número de efectivos que se acercaban al lugar, y subrayó que este tipo de misiones rara vez se intenta debido al peligro extremo que representan para el personal y el equipo militar.

El mensaje detalla además que se rescató al piloto a plena luz del día tras pasar siete horas sobre territorio iraní, calificando el suceso como una demostración asombrosa de talento y valentía. Finalmente, anunció que ofrecerá una rueda de prensa en el Despacho Oval junto al ejército el próximo lunes a la 1:00 p.m., concluyendo con un mensaje de bendición para los militares.

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"Mis compatriotas estadounidenses, en las últimas horas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos efectuaron una de las Operaciones de Búsqueda y Rescate más audaces de la historia de nuestro país, para uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, quien además resulta ser un coronel muy respetado", escribió Trump en el primer mensaje en su plataforma Truth Social.

El mensaje resalta que el militar, quien sufrió heridas pero se encuentra fuera de peligro, fue monitoreado constantemente por el Comandante en Jefe y el alto mando militar antes de concretar la maniobra de rescate.

Horas después de la primera publicación, las fuerzas armadas iraníes aseguraron haber derribado tres aparatos militares de Estados Unidos implicados en la operación de rescate del aviador estadounidense, indicando que fueron alcanzados dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130. El mando central del ejército, Jatam al Anbiya, añadiendo que la operación de rescate estadounidense había "fracasado".

Mientras, el sábado Donald Trump le recordaba a Irán su plazo límite para abrir el estrecho de Ormuz en una publicación en las redes sociales.

"¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: quedan 48 horas antes de que se desate el infierno sobre ellos", escribió Trump.

La última amenaza de Trump se produjo después de que un bombardeo cerca de una central nuclear iraní provocara evacuaciones, y mientras Teherán anunciaba nuevos ataques y el Ejército israelí afirmaba haber detectado otro lanzamiento de misiles desde Yemen.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber alcanzado un buque mercante en Baréin, al tiempo que mantenía su férreo control sobre la ruta marítima del estrecho de Ormuz y continuaba atacando objetivos económicos en sus vecinos del Golfo, que considera vinculados al esfuerzo bélico estadounidense-israelí.

Las ofensivas económicas también se están produciendo en sentido contrario. Un ataque contra un centro petroquímico en el suroeste de Irán causó la muerte de cinco personas, según el vicegobernador de la provincia de Juzestán.

La guerra estalló hace 37 días con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que desencadenó una represalia que ha extendido el conflicto por todo Medio Oriente y sacudido la economía mundial, especialmente debido al cierre del estrecho, una vía vital para el petróleo y el gas.

Teherán afirmó el 3 de abril que había derribado un avión de combate F-15 y los medios estadounidenses informaron de que las fuerzas especiales del país habían rescatado a uno de los dos miembros de la tripulación, mientras que el otro seguía desaparecido. EE. UU. lo busca para rescatarlo; Teherán para capturarlo.

El Ejército iraní también afirmó haber derribado un avión de ataque terrestre A-10 estadounidense en el Golfo, y los medios del país norteamericano indicaron que el piloto de ese avión había sido rescatado.

La agencia de noticias local Mehr citó en un artículo el 4 de abril al vicegobernador de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, Fattah Mohammadi, quien afirmó que la búsqueda del piloto desaparecido contaba con "la presencia de fuerzas populares y miembros de las tribus junto con las fuerzas militares, y aún continúa".

Añadió: "Anoche, la gente disparó con rifles contra helicópteros enemigos y no les permitió aterrizar".

Las imágenes publicadas en las redes sociales y verificadas por AFP mostraban a la Policía iraní disparando contra un helicóptero estadounidense en el suroeste de Irán, mientras las fuerzas estadounidenses buscaban al piloto.

Central nuclear de Bushehr

Un ataque perpetrado el sábado cerca de la central nuclear iraní de Bushehr causó la muerte de un guardia y llevó a Rusia —que construyó parcialmente la instalación y colabora en su funcionamiento— a anunciar la evacuación de 198 trabajadores y a condenar el ataque como "un acto malvado".

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, advirtió que los continuos ataques contra la central, situada en la costa sur, podrían acabar provocando una lluvia radiactiva que "acabaría con la vida en las capitales del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), no en Teherán".

Bushehr está considerablemente más cerca de Kuwait, Baréin y Qatar que de la capital iraní.

Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, escribió en X que no se había registrado ningún aumento de los niveles de radiación en el emplazamiento, pero expresó su "profunda preocupación" por lo que, según él, era el cuarto ataque de este tipo en las últimas semanas.

También se produjeron más ataques contra Teherán, donde se vio una espesa nube de humo gris cubriendo el horizonte.

"Esta guerra no era por la libertad… simplemente hemos acabado atrapados en algo aún más salvaje", declaró Faezeh, de 31 años, a través de una aplicación de mensajería desde Teherán.

Los ataques estadounidenses e israelíes del sábado alcanzaron un centro petroquímico, una cementera y una terminal comercial en la frontera entre Irán e Irak, donde se informó de la muerte de una persona.

Irán ha respondido con lanzamiento de misiles y aviones no tripulados contra Israel y los aliados de Estados Unidos en el Golfo.

La metralla de los drones interceptados hirió a cuatro personas en Baréin el sábado, y dos edificios en Dubái fueron alcanzados por escombros, incluido uno que alberga a la empresa estadounidense de computación en la nube Oracle, según informaron las autoridades.

Adaptado de su versión original en inglés y con medios locales

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