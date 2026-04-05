Lo esencial: 

  • El presidente de Estados Unidos elevó el tono y amenazó con atacar centrales eléctricas y puentes en Irán el próximo martes si no se reabre el estrecho de Ormuz.
  • Donald Trump anunció el rescate “sano y salvo” del piloto del F-15 derribado el viernes en Irán; Benjamin Netanyahu, felicitó a Washington por la operación.
  • Facciones armadas iraquíes proiraníes atacaron instalaciones diplomáticas estadounidenses en Bagdad.
  • Un bombardeo israelí cerca del hospital Rafic Hariri, en el sur de Beirut, dejó al menos cuatro muertos y 39 heridos, según el ministerio de Salud del Líbano.

A continuación, la información más relevante de la jornada sobre la escalada del conflicto en Medio Oriente, que inició con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y la posterior respuesta de Teherán.

Con información de AFP, AP, Reuters, EFE y medios locales 

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