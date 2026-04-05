Lo esencial:

El presidente de Estados Unidos elevó el tono y amenazó con atacar centrales eléctricas y puentes en Irán el próximo martes si no se reabre el estrecho de Ormuz.

Donald Trump anunció el rescate “sano y salvo” del piloto del F-15 derribado el viernes en Irán; Benjamin Netanyahu, felicitó a Washington por la operación.

derribado el viernes en Irán; Benjamin Netanyahu, felicitó a Washington por la operación. Facciones armadas iraquíes proiraníes atacaron instalaciones diplomáticas estadounidenses en Bagdad.

Un bombardeo israelí cerca del hospital Rafic Hariri, en el sur de Beirut, dejó al menos cuatro muertos y 39 heridos, según el ministerio de Salud del Líbano.

A continuación, la información más relevante de la jornada sobre la escalada del conflicto en Medio Oriente, que inició con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y la posterior respuesta de Teherán.

Con información de AFP, AP, Reuters, EFE y medios locales

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