Teherán y Washington competían el sábado por hallar a un miembro de la tripulación del primer avión de combate estadounidense derribado en territorio iraní desde el comienzo de la guerra.

Teherán afirmó haber derribado el avión de combate F-15. Medios estadounidenses informaron que las fuerzas especiales de Estados Unidos habían rescatado a uno de sus dos tripulantes, mientras que el otro seguía desaparecido.

El Ejército iraní también afirmó haber derribado un avión de ataque a tierra estadounidense A-10 en el Golfo Pérsico. Funcionarios citados por la prensa de EE. UU. informaron que el piloto fue rescatado.

La guerra estalló hace más de un mes con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán que acabaron con la vida del líder supremo, Ali Jamenei, lo que desencadenó una represalia que extendió el conflicto por todo Medio Oriente, convulsionando la economía global y afectando a millones de personas en todo el mundo.

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Aunque el Comando Central de Estados Unidos no ha hecho comentarios sobre la pérdida del F-15, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró: "El presidente ha sido informado".

Mientras, el presidente Donald Trump se limitó a declarar a la cadena 'NBC' que la pérdida de los F-15 no afectaría las negociaciones con Irán, afirmando: "No, en absoluto. No, es la guerra".

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"Valiosa recompensa"

Sobre la caída de la aeronave, un portavoz del comando operativo central del Ejército iraní señaló que "un avión de combate estadounidense hostil en el espacio aéreo central iraní fue alcanzado y destruido por el avanzado sistema de defensa aérea de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica".

"El avión quedó completamente destruido y las labores de búsqueda continúan".

Y un reportero de la televisión iraní, en un canal oficial local, que cualquiera que capturara con vida a un miembro de la tripulación "recibiría una valiosa recompensa".

El Ejército estadounidense ha anunciado la pérdida de varias aeronaves durante operaciones en Irán, entre ellas un avión cisterna que se estrelló en Irak y tres F-15 derribados por fuego amigo kuwaití.

El general de brigada retirado estadounidense Houston Cantwell, que cuenta con 400 horas de experiencia en vuelos de combate, manifestó que el entrenamiento de un piloto probablemente entraría en acción antes de que este se lanzara en paracaídas al suelo.

"Mi prioridad sería, ante todo, pasar desapercibido, porque no quiero ser capturado", declaró a la AFP.

Por su parte, Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, se burló del gobierno de Trump.

Escribió en X: "Después de derrotar a Irán 37 veces seguidas, esta brillante guerra sin estrategia que iniciaron ahora ha sido degradada de 'cambio de régimen' a '¡Oye! ¿Alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?' Guau. ¡Qué progreso tan increíble! Unos auténticos genios".

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Con AFP

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