El candidato de la Alianza política Libre a la gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, fue agredido a las puertas del Tribunal Departamental Electoral (TED) al momento de inscribir su postulación, en un capítulo de la ola de violencia que sacudió la jornada de registro de las nominaciones para los comicios regionales.

"Nosotros no atacamos a las personas, atacamos las propuestas. Acá nos han pegado, nos han escupido, nos han insultado. Miren cómo estamos, pero aquí no estamos llorando. Nos vamos a encontrar en 20 foros, en 20 debates. Y esperemos que no sea así”, afirmó Velasco tras el incidente.

En un video difundido por 'El Deber' se ve el tenso momento del ingreso al TED de Velasco y su acompañante de fórmula, Paola Aguirre. Una multitud rodea a ambos candidatos e impide que la comitiva avance hacia el interior del recinto. Entonces comienzan los forcejeos contra el círculo de Velasco, quien sonríe a la multitud y hace algunos gestos con las manos.

En medio del tumulto y el griterío se aprecia cómo el palo de una bandera impacta a Velasco, quien se lleva las manos a la cabeza y busca protección en uno de sus acompañantes. Desde otra perspectiva, se puede apreciar que Velasco también recibió algunos manotazos.

Algunos líquidos fueron arrojados contra los candidatos, aparentemente por simpatizantes de Creemos, la formación de Luis Fernando Camacho, el actual gobernador de Santa Cruz que busca la reelección.

Un momento tenso y que pudo derivar en una situación de mayor gravedad se vivió hace instantes en el ingreso al edificio del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, cuando el candidato a gobernador por el frente Libre, Juan Pablo 'JP' Velasco, y su acompañante de… pic.twitter.com/uqCOYnvF8t — EL DEBER (@grupoeldeber) December 27, 2025

Algunos presentes asediaron con gritos de "traidora" a Paola Aguirre, quien abandonó su cargo como asambleísta de Creemos en agosto de 2025 para vincularse a Libre, que lidera el expresidente y excandidato presidencial Jorge "Tuto" Quiroga.

“Totalmente repudiable las acciones de agresión cobarde por parte de estos grupos radicales que tienen una instrucción clara, confrontar con la violencia", condenó Aguirre tras el incidente en el TED.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó "categóricamente todo hecho de violencia registrado durante el desarrollo de la campaña electoral". En una publicación en X, exhortó a "las organizaciones políticas, candidatos, militantes y simpatizantes a respetar la normativa electoral vigente y a llevar adelante una campaña electoral pacífica, basada en el debate de ideas y propuestas".

Santa Cruz es el departamento electoralmente más relevante de Bolivia por su peso demográfico. Representa aproximadamente el 26% del padrón nacional de votantes, superando a La Paz por primera vez en 2025.

Este 26 de diciembre se cumplió el plazo de inscripciones de candidatos para las elecciones regionales en Bolivia, trabajo a cargo de una directiva del TSE cuyos miembros acaban de tomar posesión de los cargos.

Una de las primeras tareas de los nuevos vocales electorales será administrar el proceso de las elecciones regionales, en las que se elegirá a más de 5.000 autoridades, entre gobernadores regionales, legisladores departamentales, alcaldes y concejales para el periodo 2026-2031.

El TSE reportó la cifra record de más de 34.000 candidatos para esos cargos, procedentes de 185 organizaciones políticas, entre los cuales hay gobernadores y alcaldes en funciones que irán a la reelección en sus regiones y municipios, mientras que algunos concejales se postularán ahora como alcaldes.

Violencia política

El precedente más inmediato de los próximos comicios regionales es la elección presidencial de este año, en la que resultó electo presidente Rodrigo Paz.

La antesala de la jornada democrática no estuvo exenta de altercados. Entre el 26 y 29 de mayo, simpatizantes de Evo Morales se movilizaron hacia sede del TSE en La Paz con piedras, explosivos artesanales y globos de pintura. "Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos", relata un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA.

Sin embargo, uno de los periodos de mayor violencia electoral en Bolivia ocurrió en el último trimestre de 2019. El 20 de octubre de 2019, Bolivia celebró elecciones presidenciales, donde Evo Morales buscaba su cuarto mandato consecutivo, violando los resultados del referéndum de 2016 que había rechazado la reelección indefinida.

La jornada de elecciones concluyó con el escándalo de la interrupción del cómputo y las denuncias opositoras de que se cambió la tendencia del voto para favorecer a Evo Morales e impedir una segunda vuelta ante el candidato opositor y expresidente Carlos Mesa. Sobre esos números, Morales consiguió mantenerse en el cargo y el TSE validó su victoria.

Entre el 20 de octubre y el 27 de noviembre un total de 32 personas perdieron la vida en enfrentamientos violentos y en protestas antigubernamentales, muchas de ellas ante la represión de las fuerzas de seguridad.

El 10 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de masacres las muertes ocurridas en el barrio alteño de Senkata y en la localidad de Sacaba durante operativos militares.

Con información de EFE y medios locales

