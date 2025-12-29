Un nuevo escándalo de corrupción vuelve a azotar al estamento político de Ucrania, esta vez la Verjovna Rada o parlamento unicameral, luego de que la agencia estatal anticorrupción (Nabu) acusara a algunos de sus diputados de aceptar sobornos a cambio de sus votos.

La Nabu indicó en Telegram que había "descubierto un grupo criminal organizado que incluía a actuales miembros del Parlamento" que "sistemáticamente recibían beneficios ilegales por votar en la Rada".

Los investigadores intentaron registrar las oficinas de las comisiones parlamentarias en Kiev, pero las fuerzas de seguridad se lo impidieron, declaró el organismo. «Obstruir las investigaciones constituye una violación directa de la ley», advirtió la agencia.

Nabu no especificó si se realizaron arrestos en este caso.

Este nuevo escándalo de corrupción en el Estado ucraniano estalla justo después de la partida de Volodímir Zelensky a Florida , donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de las negociaciones sobre el plan para poner fin a la guerra con Rusia.

Una enfermedad endémica en Ucrania

La presidencia ucraniana ya había sido desestabilizada por un enorme escándalo de corrupción que involucró la malversación de casi 100 millones de dólares en el sector energético, implicando a un amigo cercano de Volodymyr Zelensky, quien ahora está prófugo en el extranjero.

Este asunto provocó la dimisión de dos ministros y del poderoso jefe de la administración presidencial, Andriy Yermak , quien también fue mencionado y fue un negociador privilegiado con Washington.

La corrupción ha sido endémica en Ucrania durante muchos años. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, se han revelado numerosos casos, incluso en el sector militar y de defensa.

Aunque Ucrania cuenta con una agencia anticorrupción, Nabu, y una fiscalía especializada, SAP, los casos descubiertos rara vez resultan en condenas judiciales.

Los activistas anticorrupción denuncian estar sometidos a presiones políticas y acoso judicial destinados a obstaculizar su trabajo.

Adaptado de su versión original en francés

