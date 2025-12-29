Arabia Saudita advirtió el 27 de diciembre que respaldaría al Gobierno de Yemen en cualquier enfrentamiento militar con las fuerzas separatistas y les instó a retirarse «pacíficamente» de las provincias recientemente ocupadas.

Las declaraciones se produjeron un día después de que se informara de ataques aéreos saudíes contra posiciones separatistas en la provincia yemení de Hadramawt, y después de que Washington pidiera moderación en el conflicto, que se está intensificando rápidamente.

El general Turki al-Malki, portavoz de los grupos liderados por Riad, afirmó que actuarían "directamente y en el momento oportuno… para proteger la vida de los civiles", según la agencia de noticias saudita SPA.

El ministro de Defensa saudita, Khalid bin Salman, publicó en X que las tropas del Consejo de Transición del Sur (STC), separatista, deberían "entregar pacíficamente" dos gobernaciones regionales al Gobierno.

"Es hora", publicó, "en este momento delicado, de dejar que prevalezca la razón retirándose de las dos provincias y haciéndolo pacíficamente".

El STC había advertido el 26 que no se dejaría intimidar tras los ataques atribuidos a Arabia Saudita contra sus posiciones, en la última escalada desde que se apoderaron de grandes extensiones de territorio en las provincias de Hadramawt y Mahrah.

No hubo informes inmediatos de víctimas en los ataques.

En las últimas semanas, los separatistas respaldados por los Emiratos Árabes Unidos -que buscan revivir el antiguo estado independiente de Yemen del Sur- han logrado avances territoriales.

Los expertos afirman que sus éxitos han avergonzado a Arabia Saudita, potencia regional y principal valedor del Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Farea al-Muslimi, del grupo de expertos Chatham House de Londres, afirmó que el STC había cruzado las "líneas rojas" de Riad y que la situación podría empeorar rápidamente.

"Una cosa es humillar a Arabia Saudita y otra mucho peor es humillarla públicamente. Y eso es precisamente lo que han hecho", afirmó.

Estados Unidos insta a la moderación

En Washington, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró: "Instamos a la moderación y a continuar con la diplomacia, con vistas a alcanzar una solución duradera".

Tras las incursiones del 26, el Gobierno de Yemen instó a la coalición liderada por Arabia Saudita a apoyar a sus fuerzas en Hadramawt, después de que los separatistas se apoderaran de la mayor parte de la provincia más grande del país.

El Gobierno pidió a la coalición que "tomara todas las medidas militares necesarias para proteger a los civiles yemeníes inocentes en la provincia de Hadramawt y apoyar a las fuerzas armadas", según informó la agencia oficial de noticias yemení.

Un oficial militar yemení afirmó el viernes 26 que alrededor de 15.000 combatientes respaldados por Arabia Saudita se habían concentrado cerca de la frontera entre los dos países, pero que no habían recibido órdenes de avanzar sobre el territorio controlado por los separatistas.

Las zonas en las que se desplegaron se encuentran en los límites del territorio tomado en las últimas semanas por el STC, que es respaldado por los Emiratos Árabes Unidos.

"No hemos recibido instrucciones militares para avanzar hacia las dos provincias", afirmó el funcionario, que pidió mantener el anonimato para hablar de asuntos delicados.

Los avances separatistas han aumentado la presión sobre las relaciones entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que apoyan a grupos rivales dentro del Gobierno de Yemen.

El Gobierno es un mosaico de grupos que incluye a los separatistas y se mantiene unido por la oposición común a los hutíes, respaldados por Irán.

Los hutíes expulsaron al Gobierno de la capital yemení, Saná, en 2014 y se hicieron con el control de la mayor parte del norte.

El STC afirmó el viernes que Arabia Saudita había llevado a cabo dos ataques, mientras que un vídeo difundido en medios de comunicación afiliados a los separatistas mostraba una columna de humo elevándose desde el desierto.

Los ataques se produjeron tras los enfrentamientos del 25 entre los separatistas y un líder tribal cercano a Arabia Saudita, en los que, según el STC, murieron dos combatientes separatistas.

El viernes, los Emiratos Árabes Unidos acogieron con satisfacción los esfuerzos sauditas para apoyar la seguridad en Yemen, ya que los dos aliados del Golfo trataron de presentar un frente unido a pesar de apoyar a bandos diferentes en el conflicto.

Adaptado de su versión original en inglés

