La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, y el australiano Nick Kyrgios dijeron que estaban emocionados por enfrentarse a lo desconocido, cuando se vean las caras este 28 de diciembre en el partido de exhibición "Batalla de los Sexos", que ha dividido opiniones en el mundo del tenis.

El enfrentamiento entre la cuatro veces campeona de Grand Slam Sabalenka y el exnúmero 13 del mundo Kyrgios es considerado por muchos como entretenimiento, pero los críticos creen que se corre el riesgo de que socave el tenis femenino al trivializar décadas de progreso hacia la igualdad.

La pareja afirmó que no prestaba demasiada atención al debate que rodea al encuentro en el Coca-Cola Arena de Dubái.

"Este evento es realmente impredecible y no sé qué esperar", declaró Sabalenka a los periodistas el sábado.

"Eso es lo que me encanta, porque es la sensación que persigues cuando practicas deporte, esas situaciones impredecibles, y me encanta ponerme a prueba. Para mí es un gran reto, sobre todo jugar contra Nick, un tipo impredecible y loco".

"Es un gran entrenamiento para mí y un gran mensaje para las chicas. Espero que lo vean y se den cuenta de lo fuerte y dura que soy por tener el valor de desafiarme a mí misma para jugar contra él".

Un desafío diferente

En la "batalla de los sexos" original de 1973, la pionera Billie Jean King venció al entonces ex campeón de Grand Slam Bobby Riggs, de 55 años, quien sostenía que el tenis femenino era inferior al masculino.

King declaró recientemente a la BBC que, aunque el partido de Dubái compartía el mismo lema, no tenía tanta importancia como su enfrentamiento con Riggs. Su competición fue una batalla por el cambio social en una época cultural muy diferente, afirmó.

Sabalenka se mostró de acuerdo: "Ellos luchaban por cosas diferentes. Nosotros estamos aquí para llevar el tenis a otro nivel y llamar la atención sobre nuestro deporte, para ayudar a que crezca", afirmó.

"Creo que las mujeres ya hemos demostrado que merecemos la igualdad y mañana (el 28) solo demostraré que somos capaces de plantar cara a un hombre y divertirnos".

Cosas increíbles

Kyrgios dijo que el mundo necesitaba más esfuerzos de colaboración como su partido contra Sabalenka.

"Hay demasiadas divisiones y demasiadas peleas, y no hay suficiente trabajo en equipo", añadió. "Así que, independientemente del resultado, aunque obviamente no estoy diciendo que no quiera ganar -porque quiero ganar-, creo que esto demuestra que juntos podemos hacer cosas increíbles en el deporte".

Mientras que Riggs se había retirado del circuito masculino cuando se enfrentó a King, Kyrgios sigue siendo un jugador activo en el circuito ATP.

Sin embargo, la carrera del exfinalista de Wimbledon se ha visto afectada por las lesiones en las últimas temporadas, y solo ha disputado cinco partidos profesionales individuales en 2025.

El encuentro, al mejor de tres sets, tendrá reglas modificadas, incluyendo un servicio para cada jugador y una pista ligeramente más pequeña para Sabalenka, con un desempate de 10 puntos que decidirá el partido en caso de que se llegue al set decisivo.

"Solo porque la pista sea más corta, él no va a intentar golpes más potentes, y yo estaré siempre en modo de ataque", dijo Sabalenka. "Esa es mi potencia, mi juego y mi fuerza… También tengo buen toque y un objetivo más amplio para hacer cosas divertidas".

