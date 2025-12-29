El expresidente Jair Bolsonar sigue sufriendo hipo persistente derivado del apuñalamiento que sufrió durante la campaña electoral de 2018. Por ello, este 27 de diciembre se sometió a una cirugía para bloquear el nervio frénico derecho.

El frénico se describe como un nervio vital que se origina en el cuello y que controla el diafragma, el músculo principal de la respiración. El cardiólogo Brasil Ramos Caiado afirmó que el hipo le ha causado fatiga extrema a Bolsonaro e interrumpido su sueño.

Los médicos explicaron que su propuesta inicial fue “usar el tratamiento clínico en la medida de lo posible, con medicación”. Pero dijeron que la respuesta no fue la esperada y el viernes tuvo un hipo severo.

Confirmaron que esta operación fue exitosa y programaron un nuevo procedimiento en 48 horas para bloquear el nervio frénico izquierdo, por lo que pasará probablemente por una nueva cirugía el lunes 29.

Ahora, Bolsonaro continuará con fisioterapia para rehabilitación, medidas para prevenir trombosis venosas y atención clínica, según menciona el comunicado.

Dos cirugías en una semana

El expresidente, de 70 años, atraviesa su segunda intervención en una semana. El miércoles 24 fue hospitalizado para una cirugía por una hernia inguinal bilateral, que también fue exitosa, según informaron sus médicos, y que tuvo una duración de tres horas y media.

El exjefe de Estado salió temporalmente de prisión ese día, luego de que el procedimiento fuera autorizado por el juez Alexandre de Moraes, que condujo el proceso en el que la Corte Suprema de Brasil lo declaró culpable y lo sentenció a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado para revertir su derrota electoral de 2022.

El expresidente cumple su pena desde finales de noviembre en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. El juez Alexandre de Moraes, que supervisó el juicio por el golpe de Estado a Bolsonaro y lo condenó a prisión, autorizó el procedimiento, pero denegó la solicitud del expresidente de arresto domiciliario después de salir del hospital.

Bolsonaro no tiene contacto con los otros reclusos de la sede de la policía federal en Brasilia donde se encuentra recluido y donde su habitación de 12 metros cuadrados tiene una cama, baño privado, aire acondicionado, televisión y escritorio, según las autoridades.

Tiene libre acceso a sus médicos y abogados, pero otras visitas deben obtener la aprobación del Tribunal Supremo. El miércoles, de Moraes autorizó a los hijos de Bolsonaro a visitarlo mientras está hospitalizado. Su esposa, Michelle Bolsonaro, lo acompaña.

Además de la condena, el exjefe de Estado (2019-2022) está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060. En medio de la disputa dentro de su partido para definir al candidato que se enfrentará a Luiz Inacio Lula Da Silva, que busca la reelección, Bolsonaro expresó su respaldo a la candidatura presidencial de su hijo Flávio.

Con Efe, Reuters y AP

