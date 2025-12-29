Lo esencial:
- Donald Trump y Volodímir Zelenski se reunieron en Florida para discutir el plan de paz negociado por la Administración Trump con Rusia y Ucrania.
El futuro de la disputada región del Donbass y el de la planta de nuclear de Zaporizhia fueron algunos de los ejes de la reunión entre Zelenski y Trump.
- Trump afirmó haber conversado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, por teléfono poco antes de reunirse con Zelenski y calificó la llamada de "buena" y "productiva".
- Desde Moscú, acusan a los países europeos de ser el "principal obstáculo" de cara a las negociaciones.
- Rusia afirma haber capturado seis asentamientos en el este de Ucrania este domingo.
- La reunión entre Zelenski y Trump se produce un día después de un ataque masivo con misiles y drones a la infraestructura energética de Kiev y otras partes de Ucrania.
