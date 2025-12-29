“Lamento profundamente la tragedia ocurrida en la Carretera Interamericana”, escribió el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, a través de sus redes sociales, al referirse al mortal accidente de bus ocurrido el viernes por la noche.

En las afueras de Totonicapán, un autobús intermunicipal se salió de la carretera y cayó en un profundo barranco. Al menos 15 personas murieron y más de 20 resultaron heridas.

El incidente ocurrió en el departamento de Sololá, entre los kilómetros 172 y 174, zona caracterizada por una densa neblina que reduce la visibilidad para los conductores, en el oeste de Guatemala.

“Quince personas murieron en este accidente de tránsito: 11 hombres, tres mujeres y un menor”, ​​dijo a la prensa Leandro Amado, portavoz de los bomberos locales. Agregó que las personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos al lugar.

Las autoridades informaron que los rescatistas tardaron más de dos horas en recuperar los cadáveres del lugar del accidente y rescatar a los pasajeros heridos.

Las imágenes compartidas por el departamento de bomberos en las redes sociales la madrugada del sábado mostraron el autobús destrozado en el barranco mientras los efectivos de socorro trabajaban para rescatar a las víctimas.

Luto nacional por tres días

“Ante este hecho, he decidido decretar tres días de luto nacional por las víctimas del accidente de bus”, anunció el presidente Arévalo, al mencionar que están coordinando acciones para prestar la asistencia necesaria a las personas afectadas y de acompañamiento a los familiares.

El medio guatemalteco Prensa Libre explica que el luto implica "el izamiento de las banderas a media asta en instituciones y plazas oficiales, así como la suspensión de actividades oficiales o festivas". Otros ministerios e instituciones se sumaron a las condolencias por el accidente y en solidaridad con las familias.

Las autoridades informaron que el Hospital Regional de Occidente Quetzaltenango recibió a 21 personas heridas, de las cuales en el último registro 15 aún permanecen hospitalizadas, dos fueron trasladadas y a cuatro ya se les dio de alta.

La presidencia, además, detalló el despliegue de efectivos de varias instituciones para la asistencia a las víctimas y sus familias. Además, explicó que la Dirección General de Tránsito identificó el transporte extraurbano involucrado en el accidente, informando que cuenta con el permiso y seguro obligatorio vigente.

Además, informaron que se activaron los protocolos para que las víctimas reciban la cobertura de seguro establecida por ley, según el acuerdo gubernativo 265-2001.

En octubre, el Observatorio Nacional de Seguridad en el Transporte, una agencia gubernamental, dijo que 446 vehículos de transporte público en el país estuvieron involucrados en accidentes en 2025. Esos accidentes resultaron en 111 muertes y más de 600 personas heridas hasta octubre.

Con Efe, Reuters y AP

