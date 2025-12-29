El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño Alexandre de Moraes emitió este 27 de diciembre órdenes de arresto domiciliario contra 10 personas condenadas por participar en el complot golpista tras las elecciones de 2022, cuyas sentencias aún están dentro del periodo de apelación.

La medida fue ejecutada por la Policía Federal este sábado en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahía, Tocantins y en Brasilia. Entre los detenidos están siete militares, la directora de Inteligencia del Ministerio de Justicia Marília Alencar, el presidente del Instituto del Voto Legal Carlos Cesar Moretzsohn Rocha y el exasesor de asuntos internacionales del Gobierno de Bolsonaro, Filipe Martins.

Hasta el mediodía del sábado, las autoridades habían cumplido al menos 8 de las 10 órdenes emitidas, según reportó el grupo Globo. Los nombres que figuran entre los ya detenidos: Alencar, Martins, Giancarlo Gomes Rodrigues, Angelo Martins Denicoli, Fabricio Moreira de Bastos, Sergio Ricardo Cavaliere, Bernardo Romão Correa Netto y Ailton Gonçalves Moraes Barros.

Estos procesados cumplían, hasta ahora, solo algunas medidas cautelares ordenadas por la Corte Suprema, como el uso de tobillera electrónica o la restricción de pernoctar en un único lugar, restricciones similares a las impuestas al exdirector policial condenado por golpismo Silvinei Vasques, detenido el viernes mientras intentaba huir a Centroamérica.

Bajo la orden emitida este sábado por el STF, los 10 detenidos tendrán que permanecer recluidos en su residencia, donde deberán seguir utilizando el geolocalizador, no podrán usar redes sociales, tendrán vetado el contacto con otros investigados y las visitas. Además, les incautaron los pasaportes y les suspendieron los permisos de porte de armas de fuego.

El abogado defensor de Martins, Jeffrey Chiquini, afirmó que "no hay mayor injusticia que condenar a una persona por las acciones de otra". En su cuenta de X, en la que anunció que presentará una apelación, acusó al STF de violar "las nociones más básicas de lo que es la justicia".

Respuesta a un intento de fuga

Alexandre de Moraes mencionó dos intentos recientes de fuga como parte de la justificación con la que emitió la orden de arresto domiciliario este sábado.

"El modus operandi de la organización criminal condenada por el Supremo Tribunal Federal indica la posibilidad de planificar y ejecutar fugas fuera del territorio nacional, como lo hizo el acusado Alexandre Ramagem, incluso con la ayuda de terceros", escribió el juez en la orden judicial.

Silvinei Vasques, exdirector de la Policía Federal de Carreteras (PRF) de Brasil, fue extraditado desde Paraguay a Brasil en la noche del 26, después de ser descubierto en el aeropuerto de Asunción, mientras intentaba abordar en un vuelo rumbo a El Salvador. El 16 de diciembre, había recibido una condena de 24 años de prisión por el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Jair Bolsonaro.

En la madrugada de Navidad, una actividad sospechosa alertó a las autoridades brasileñas, después de que se detuviera la emisión GPS de la tobillera de Vasques. Cuando llegaron a su apartamento, no encontraron al procesado.

Entonces, la policía emitió una alerta internacional que ejecutó finalmente el Estado guaraní, tras detectar que el brasileño había presentado un pasaporte paraguayo original en Asunción para volar a El Salvador, que no coincidía con su biometría.

Vasques no había pasado a cumplir la pena en régimen cerrado, al estar dentro del plazo para apelar el fallo del STF. Sin embargo, tras el intento de fuga, Moraes decretó la prisión preventiva del exdirector de PRF, en lo que sería un precedente de la decisión de este sábado.

El exdirector de la Policía Federal de Carreteras no ha sido el único que ha intentado desactivar su grillete electrónico.

El 22 de noviembre, el expresidente Bolsonaro, entonces recluido en prisión domiciliaria, fue enviado preventivamente a la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia por un intento de dañar el dispositivo, horas después de que el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, convocará a una concentración frente a la vivienda del mandatario.

"La información constata la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para garantizar el éxito en su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo", concluyó entonces el magistrado Moraes, al ratificar dos días después la medida intramural.

Desde entonces se encuentra privado de la libertad, aunque actualmente está hospitalizado, mientras se recupera de una cirugía de hernia bilateral.

Se cree que Bolsonaro y Vasques pretendían sumarse en sus intentos de evadir la justicia al exdiputado federal Alexandre Ramagem, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos, tras huir del país a través de la frontera con Guyana.

La lista no se agota. Solo en 2024, la Policía Federal de Brasil calculó que más de un centenar de investigados ingresaron a la Argentina de Javier Milei con la intención de pedir asilo político.

