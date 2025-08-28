Moscú vuelve a desatar su ira contra la capital ucraniana. Un ataque masivo ruso contra Kiev este jueves 28 de agosto dejó al menos 18 personas muertas, entre ellos cuatro niños y decenas de heridos, confirmaron las autoridades locales. El asalto desató la condena de distintos gobiernos, incluidos Reino Unido y la UE que convocaron a altos diplomáticos rusos para protestar por lo ocurrido, mientras las conversaciones de paz impulsadas por Donald Trump permanecen estancadas.

Mientras la diplomacia está estancada, un “ataque masivo” ruso contra Kiev este jueves 28 de agosto deja al menos 18 civiles muertos, incluidos cuatro niños.

La cifra podría seguir aumentando dado el número de heridos y su condición.

Además de confirmar la cifra de víctimas mortales, en un mensaje difundido en sus redes sociales, Zelenski reprochó el respaldo de Hungría a Moscú, pese a sus reiterados ataques y dilaciones para llegar a un acuerdo de tregua.

"En Ucrania, respondimos positivamente a todas las propuestas internacionales sobre un alto el fuego y una verdadera diplomacia, y el único que las rechazó fue Rusia. Lamentablemente, Hungría aún no ha reaccionado de forma justa ante tal comportamiento ruso. Ni siquiera ha expresado compasión por la muerte de nuestro pueblo: tan solo anoche, en Kiev, drones y misiles rusos se cobraron la vida de 17 personas, incluidos 4 niños", subrayó el mandatario del país invadido por las tropas del Kremlin poco antes de que las autoridades locales confirmaran que la cifra de víctimas mortales ascendió a 18.

Zelenski pidió una reacción internacional más firme frente a Moscú y mencionó en particular a China y Hungría.

“La muerte de niños debería despertar emociones mucho más profundas que cualquier otra cosa”, señaló, reclamando sanciones más duras contra Rusia.

“Todos los plazos se han roto, decenas de oportunidades diplomáticas se han arruinado. Rusia debe rendir cuentas por cada ataque y por cada día de esta guerra”, concluyó.

El alcalde de la capital, Vitali Klichkó, señaló que de las 50 personas que resultaron heridas, 40 fueron hospitalizadas.

Este bombardeo se produce mientras Moscú y Kiev se acusan mutuamente del estancamiento de los esfuerzos diplomáticos hacia un acuerdo de paz, liderados por el presidente estadounidense Donald Trump.

Varios distritos afectados y un edificio colapsado

Potentes explosiones estremecieron la ciudad, iluminando el cielo y dejando una columna de humo durante la noche, constataron periodistas de la AFP.

Un periodista de la AFP en Kiev vio proyectiles trazadores rojos surcando el cielo nocturno en un intento de interceptar drones sobre el centro de la ciudad. Al menos un misil parecía haber sido derribado.

La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó el jueves que derribó 563 de los 598 drones y 26 de los 31 misiles lanzados por Rusia en el ataque nocturno.

El ejército registró impactos en 13 localidades y caída de escombros en 26.

Alrededor de 100 personas se refugiaron en una estación de metro, algunas en sacos de dormir y otras con sus mascotas en brazos.

El alcalde describió los últimos ataques rusos como un “ataque masivo” que causó daños en cinco distritos de la capital.

Un edificio de cinco plantas en el distrito Darnytsky se derrumbó, informó.

El jefe de la administración militar de la capital, Tymur Tkachenko, había señalado antes un “ataque balístico ruso” que provocó un incendio en un jardín infantil y en un edificio residencial.

Una alerta aérea seguía vigente en todo el territorio ucraniano hacia las 2:00 GMT.

Fuera de la capital, la compañía de ferrocarriles ucranianos informó que debido a los ataques se produjeron cortes de electricidad en la región de Vinnytsia (centro), causando retrasos en el tráfico.

En los últimos meses, las fuerzas rusas han ido ganando terreno lenta pero constantemente en Ucrania, al mismo tiempo que se han intensificado los esfuerzos diplomáticos.

Kiev sufrió uno de los peores ataques de los más de tres años de guerra el pasado 31 de julio, con un saldo de más de 30 muertos, entre ellos cinco niños.

El ministerio de Defensa ruso, por su parte, afirmó haber destruido o interceptado 102 drones ucranianos durante la noche, precisando que los aparatos apuntaban al menos a siete regiones.

Un incendio se declaró en una unidad de la refinería de petróleo de Afipsky, en la región de Krasnodar, al sur de Rusia, tras un ataque de drones ucranianos, informaron el jueves las autoridades locales.

El mayor ataque ruso contra Kiev en semanas escala la condena internacional

Tras lo ocurrido, el Gobierno de Reino Unido y la Unión Europa convocaron a altos diplomáticos rusos para expresar su condena.

Además de escalar las hostilidades y aumentar las víctimas mortales, durante su nuevo ataque masivo Moscú dañó el edificio del Consulado británico y a la sede de la delegación de Bruselas, en la capital ucraniana, denunció el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

“Los ataques de Putin de anoche mataron a civiles, destruyeron viviendas y dañaron edificios, incluyendo el British Council y la Delegación de la UE en Kiev (…) Hemos convocado al embajador ruso. La matanza y la destrucción deben cesar”, declaró el secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, David Lammy.

Por separado, el primer ministro británico, Keir Starmer, condenó el ataque. “Putin está matando a niños y civiles y saboteando las esperanzas de paz”, destacó en X.

Entretanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que el personal de la delegación está a salvo y urgió al Kremlin a detener sus ataques indiscriminados y a participar en las negociaciones para una paz justa y duradera.

"Rusia volvió a mostrar su verdadera cara"

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, compartió su solidaridad con el personal de la delegación europea en Kiev, a quien tildó de "la voz de la UE sobre el terreno en Ucrania".

El enérgico rechazo también ha llegado por parte del canciller de Alemania, Friedrich Merz, quien señaló que el asalto demuestra la falta de escrúpulos de la nación dirigida por Vladimir Putin.

"Rusia volvió a mostrar su verdadera cara anoche. Condenamos con la mayor firmeza los graves ataques contra la población civil (…) El hecho de que la representación de la UE también haya sido atacada demuestra la falta de escrúpulos del régimen ruso", declaró Merz en la red social X.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través de su portavoz Stéphane Dujarric, urgió de nuevo a un alto el fuego que conduzca a la paz y "defienda plenamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania".

Además, en Turquía, país miembro de la OTAN, el presidente Recep Tayip Erdogan aseguró a Kiev que su Gobierno está listo para ayudar a que se lleven a cabo conversaciones de alto nivel entre Rusia y Ucrania.

Negociaciones en vilo

Trump celebró este mes una cumbre en Alaska con el presidente ruso Vladímir Putin, seguida de un encuentro con su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski y aliados europeos. Desde entonces ha habido pocos avances.

Antes de cerrar cualquier acuerdo de paz, Ucrania exige garantías de seguridad de Occidente para disuadir futuros ataques rusos.

Moscú ha calificado las demandas de Kiev como poco realistas y ha expresado una objeción particular a la idea de desplegar tropas de paz occidentales en Ucrania.

Zelenski dijo el miércoles que miembros de su administración se reunirán con funcionarios estadounidenses en Nueva York el viernes.

Con Reuters, EFE y AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más