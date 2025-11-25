La retórica masculinista ya no es solo ruido de fondo digital. Lo que antes se limitaba a comunidades marginadas ahora es adoptado, amplificado y explotado cada vez más por ciertas figuras políticas, impulsadas por una misoginia normalizada. En Estados Unidos, Corea del Sur e incluso en algunos países europeos, la retórica antifeminista se está convirtiendo en una herramienta electoral, un lenguaje común y un medio para socavar los controles y equilibrios.

"Si bien la ideología masculinista surgió en el ámbito anglosajón, ha despegado en numerosos países, desde Corea del Sur hasta Alemania, pasando por Francia, que por primera vez imputó a un hombre por un complot para perpetrar un atentado motivado por el movimiento 'incel'", recuerda una nota del observatorio de Género y Geopolítica de Iris publicada el pasado octubre.

Como nos recuerda este texto, varios factores han convertido al masculinismo en una fuerza política creciente. Entre ellos, la coincidencia algorítmica en las plataformas ha permitido a las redes e influencers masculinistas estructurarse, difundir y monetizar sus ideas mediante campañas de influencia antifeministas a gran escala.

Luego, este fenómeno en línea encontró rápidamente aliados políticos, dispuestos a transformar esta ira masculina en capital electoral.

"Cosas de chicos"

"Es toda la galaxia que gira en torno a Trump, y en especial a Steve Bannon , la que ha proporcionado la hoja de ruta para unir a los distintos círculos masculinistas y explotar los agravios de los hombres", explica Stéphanie Lamy, investigadora y autora de "El terror masculinista".

"Es menos costoso para un candidato prometer a los hombres de las clases medias y trabajadoras que recuperarán el control sobre 'sus mujeres' que mejorar sus condiciones materiales", continúa.

Unos años antes, en 2014, Estados Unidos se vio marcado por la controversia de Gamergate, una campaña de acoso sexista y antifeminista contra periodistas y desarrolladoras. "Fue una movilización a gran escala, antifeminista y masculinista que unió a grupos bastante dispares bajo un mismo paraguas", afirma la experta.

La multitud de hombres que participó mostró valores comunes: odio al feminismo, al movimiento antirracista Black Lives Matter, a los Guerreros de la Justicia Social (SJWs), desprecio por los periodistas y académicos…

Gamergate se convirtió en un escaparate para la derecha alternativa estadounidense , que apoyó firmemente a Donald Trump en su primera campaña presidencial. Además, el administrador (anónimo) del grupo de discusión "The Red Pill", un grupo de derechos de los hombres alojado en Reddit, jugó un papel clave al movilizar a los jóvenes hostiles al feminismo para que votaran por Trump, según IRIS.

"Se trataba de una base electoral bastante joven y que hasta entonces había tenido una participación electoral muy baja", explica Stéphanie Lamy.

En 2024, Donald Trump buscó movilizar a este mismo segmento de la población. Hizo campaña en podcasts dominados por hombres como "The Joe Rogan Experience", el podcast más escuchado del mundo, con unos 16 millones de oyentes mensuales en octubre de 2025 y casi 200 millones de descargas mensuales. Aproximadamente el 90% de los invitados son hombres, al igual que el 80% de sus oyentes, la mitad de los cuales tienen entre 18 y 34 años.

En el Reino Unido, Nigel Farage, líder del partido de extrema derecha ReformUK, invitado al podcast "Strike It Big" en febrero de 2024, describió a Andrew Tate, la estrella de los influencers masculinistas, como "una voz muy importante para una masculinidad desmasculinizada", creyendo que los hombres jóvenes de hoy se sienten incapaces de "hacer cosas de hombres", y que su masculinidad es "despreciada, desaprobada".

Según Alice Apostoly, codirectora del Instituto de Género en Geopolítica (IGG), aunque muy pocas figuras políticas (incluso las conservadoras) se presentan de hecho de acuerdo con Andrew Tate, lo utilizan como un "síntoma", diciendo que están "tomando en cuenta la salud mental de los hombres jóvenes y la supuesta 'crisis de la masculinidad'".

El trumpismo fue, pues, el primero en comprender el poder movilizador de esta retórica, y su éxito allanó el camino para otros líderes. "Los autócratas aprenden unos de otros", resume Stéphanie Lamy.

Otro ejemplo es Argentina, donde grandes movilizaciones feministas —por el derecho al aborto y contra el feminicidio— precedieron al ascenso al poder de Javier Milei . "A partir de entonces, hubo una reacción violenta de los nacionalistas cristianos y libertarios", continúa la investigadora. "Milei logró unir a estos grupos".

Así también ganó las elecciones de 2022 el expresidente conservador surcoreano Yoon Suk-Yeol, "cortejando el voto de los 'Idaenam', votantes varones veinteañeros frustrados por su falta de oportunidades [sexuales]".

Generalmente, la radicalización de estos jóvenes se produjo en línea, alimentada por un discurso misógino cada vez más banalizado y una propaganda masculinista, y ofrecida en masa por los algoritmos de las principales plataformas.

"Este masculinismo se está politizando y se está proponiendo un proyecto social que incluye no solo estas propuestas masculinistas, sino también propuestas de extrema derecha", explica Alice Apostoly. El resultado: "Los hombres jóvenes se convierten en una valiosa fuente de votantes para estos actores".

Una investigación del 'Financial Times', publicada a principios de 2024, muestra, analizando los resultados electorales en varios países, que los hombres menores de 30 años nunca habían acudido a votar en tan gran número y que votan masivamente por la extrema derecha.

Reconociendo este fenómeno, los think tanks conservadores siguen capitalizando el problema y aprovechando cualquier oportunidad para revertir la legislación sobre igualdad de género. Donald Trump se inspiró en el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, un grupo de presión estadounidense ultraconservador, para emitir unas sesenta órdenes ejecutivas destinadas a socavar los programas de diversidad e inclusión.

Promoción de una legislación antiigualitaria

Durante varios años, una coalición de asociaciones, sitios académicos y figuras políticas ha estado atacando los avances feministas. "Tras el movimiento #MeToo , diversos actores sintieron que el movimiento por los derechos de las mujeres había ido 'demasiado lejos' y que el tema de la violencia sexista y sexual estaba ocupando demasiado espacio", explica Alice Apostoly.

Favorecidos por la influencia de redes machistas consiguen hacer retroceder legislaciones favorables al derecho al aborto o políticas pro-LGBTQIA+.

Asociaciones de derechos de los padres [históricamente, los primeros círculos machistas, en los años 60-70], asociaciones de padres, asociaciones médicas y fundaciones sanitarias, por no hablar de influyentes grupos fundamentalistas religiosos cristianos, participan en esta ofensiva, explica el experto citando un reciente informe del Foro Parlamentario Europeo.

"Sus victorias se retroalimentan entre sí, de maneras más o menos explícitas", continúa.

En Estados Unidos, Donald Trump se rodeó de influyentes políticos dominados por hombres y destacó claramente los ataques a la igualdad de género y los derechos LGBTQIA+ en su plataforma.

En Corea del Sur, donde se desata una auténtica ola de antifeminismo, una de las promesas de campaña de Yoon Suk-Yeol en 2022 fue cerrar el Ministerio de Derechos de la Mujer y la Familia, el único organismo público que ayuda a las mujeres víctimas de violencia en un país donde las brechas salariales y las tasas de feminicidio están entre las peores de la OCDE, según Alice Apostoly.

"Se trata de una propaganda pura y dura, de una instrumentalización del odio a las mujeres que funciona en las urnas", continúa, añadiendo que "esta radicalización de los jóvenes hacia partidos reaccionarios y proyectos sociales" tiene lugar en línea, en plataformas "encabezadas por líderes ( Mark Zuckerberg y Elon Musk ) que han jurado lealtad a Donald Trump, apoyan su proyecto económico ultraliberal y se han mostrado de acuerdo con ciertos valores masculinistas".

Hace unos días en Francia, la Fundación de Mujeres denunció la invisibilidad a la que Meta condena a ciertas asociaciones, al bloquear campañas sobre "cuestiones sociales".

"Meta ahora bloquea campañas sobre 'temas sociales' en Europa. Como resultado, las voces que defienden los derechos de las mujeres se silencian aún más", escribió la fundación en una publicación de Instagram, y añadió: "Por si fuera poco, el algoritmo no nos beneficia: nuestro contenido se vuelve invisible y nuestros mensajes desaparecen gradualmente".

Una vez legitimada por los políticos, esta propaganda ya no solo seduce a quienes están en el poder sino que ataca a quienes se oponen a ella.

Opositores políticos, activistas feministas, periodistas

“Estos actos de violencia tienen un objetivo muy claro: invisibilizar a las mujeres y silenciarlas en el espacio público digital y en el espacio público en general”, afirma Alice Apostoly.

En India, "las organizaciones de Derechos Humanos han informado de campañas de acoso misóginas contra mujeres políticas y periodistas, incluso mientras el partido nacionalista hindú gobernante utiliza una retórica cada vez más viril", se lee en la nota de Iris.

La periodista india Rana Ayyub, una acérrima crítica del Gobierno de Narendra Modi, ha sido víctima de varias campañas de desinformación, algunas de las cuales han utilizado deepfakes (vídeos generados por inteligencia artificial, a menudo de naturaleza pornográfica).

Este también es el caso de la activista Kavita Krishnan, también crítica del Partido Bharatiya Janata de Modi, quien sufría acoso cibernético diario con amenazas de violación y tortura. "Finalmente nos dimos cuenta de que el primer ministro Narendra Modi fomentaba estas prácticas y seguía cuentas que la acosaban", afirma el codirector del IGG.

Un ejemplo de desinformación de género que recuerda al acoso sufrido por Diane Shima Rwigara, principal candidata de la oposición a Paul Kagame, en Ruanda, en 2017.

Pocos días después del anuncio de su candidatura, fotos manipuladas de ella desnuda circularon ampliamente en redes sociales. "La idea era acusarla de inmoralidad sexual, atacar su sexualidad, su propia persona. Los medios de comunicación y los comentaristas progubernamentales retomaron estas imágenes para ridiculizarla sin preocuparse por su legitimidad, ridiculizándola y tachándola de mujer depravada", analiza Alice Apostoly.

Finalmente, la Comisión Electoral Nacional decidió rechazar su candidatura debido a irregularidades administrativas. Y Paul Kagame fue reelegido (con el 98,8% de los votos).

En Francia, "aún hoy vemos tácticas que se emplearon durante el Gamergate y que tienen como blanco, por ejemplo, a Sandrine Rousseau", explica Stéphanie Lamy, refiriéndose a los numerosos ataques anti-woke que sufre frecuentemente la diputada del Partido Verde por París. "Cuanto más se ataca a una mujer, más agresores se unen. Esto crea coaliciones, une a la gente", explica la investigadora.

"La misoginia es extremadamente unificadora y va más allá de las líneas partidistas", continúa la investigadora y activista feminista, quien especifica que si bien el supremacismo masculino es una puerta de entrada a la extrema derecha, los círculos masculinistas radicales se encuentran en todo el espectro político, con "focos de resistencia a la presencia de las mujeres y al discurso feminista, desde la izquierda radical hasta la extrema derecha".

"Estamos en un proyecto social reaccionario y fascista", resume Alice Apostoly. "Este cuestionamiento de la igualdad de género es sintomático de una democracia enferma. Una democracia en peligro".

