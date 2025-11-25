Lo esencial:

  • Sube a seis la cifra de muertos en Kiev tras nuevos ataques rusos contra Kiev. 
  • Son reportados al menos tres muertos en la región rusa de Rostov por bombardeos ucranianos. 
  • Zelenski asegura que Rusia lanzó durante la noche 22 misiles y 460 drones contra Ucrania. 
  • Rusia afirma haber interceptado 249 drones ucranianos durante la noche.
  • Emmanuel Macron anuncia la transformación del Servicio Nacional Universal. Asegura que la reforma no implica enviar jóvenes franceses a Ucrania

A continuación, la información más relevante del 25 de noviembre relacionada con la guerra en Ucrania: 

Con EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales. 

