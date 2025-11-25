La aerolínea española Air Europa decidió suspender sus conexiones con Venezuela, como ya hicieron otras compañías, después de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un "aumento de la actividad militar" en medio de su despliegue en el Caribe, indicaron fuentes de la empresa.

Air Europa, que opera varios vuelos semanales entre Madrid y Caracas, decidió suspender estas conexiones "hasta que las condiciones permitan volver a volar" con seguridad, indicó este lunes una fuente de la compañía a la AFP.

Fuentes ligadas al sector aeronáutico en Venezuela informaron a la AFP que todas las operaciones aéreas desde y hacia España se mantendrán suspendidas al menos hasta el 1º de diciembre.

La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL o la chilena Latam ya habían comunicado la suspensión de sus vuelos el sábado 22 de noviembre, según avanzaron entonces las asociaciones venezolanas de líneas aéreas (ALAV) y de agencias de viajes (AVAVIT), sin precisar claramente cuánto duraría la interrupción.

Mientras Gol le informó a los viajeros con billetes para ese y otros vuelos que pueden “reprogramar sus viajes, solicitar un crédito o pedir el reembolso directamente”. Una fuente de Avianca dijo, en diálogo con EFE, que Avianca “estaba evaluando la situación como todas las aerolíneas”.

El domingo, Turkish Airlines dijo que cancelaba sus vuelos entre el 24 y 28 de noviembre.

Por su parte, un portavoz de Wingo –otra aerolínea colombiana– indicó que la compañía aún no ha cancelado sus vuelos, aunque la decisión dependerá “de las condiciones de seguridad”.

Otras compañías que continúan funcionando, con algunas interrupciones, son: Rutaca,Venezolana de Aviación, Laser Airlines, Estelar y Avior.

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo", añadió el organismo aéreo de Estados Unidos.

El mensaje de alerta de la FAA no prohíbe vuelos sobre el espacio aéreo venezolano, pero implica que las aerolíneas notifiquen al organismo sus itinerarios al menos con 72 horas de anticipación.

Recientemente, Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia como una "amenaza" para forzar su derrocamiento.

La advertencia a las aeronaves se produjo antes de que entrara en efecto el 24 de noviembre la prevista designación por parte de Estados Unidos de un supuesto cártel narcotraficante presuntamente liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro como organización terrorista.

Venezuela calificó el lunes de "ridícula patraña" esta designación, según indicó la cancillería en un comunicado.

Desde de septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de al menos 83 personas.

