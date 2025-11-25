El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva para iniciar el proceso de designar como organizaciones terroristas extranjeras a ciertos capítulos de la Hermandad Musulmana, un movimiento político islamista.

La orden hace referencia específica a las ramas en Líbano, Egipto y Jordania.

Esas ramas “participan, facilitan o apoyan campañas de violencia y desestabilización que perjudican a sus propias regiones, a ciudadanos estadounidenses y a los intereses de Estados Unidos”, señala el documento.

La Hermandad Musulmana es una organización panislamista fundada en Egipto en 1928, que posteriormente se extendió por el mundo árabe. Su fundador, el maestro egipcio Hassan al-Banna, sostenía que revivir los principios islámicos en la sociedad permitiría al mundo musulmán resistir el colonialismo occidental.

La designación estadounidense como organización terrorista extranjera permite a Washington aplicar medidas punitivas, como congelar activos que el grupo pueda tener en Estados Unidos y prohibir la entrada de sus miembros al país.

Ahora corresponde al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, completar el proceso para ilegalizar las ramas mencionadas en la orden presidencial.

La Hermandad Musulmana ya está prohibida como organización terrorista en algunos países, incluidos Egipto y Arabia Saudita.

Jordania la prohibió en abril de este año, acusando al grupo de fabricar y almacenar armas y de planear la desestabilización del reino, y procedió además a confiscar sus bienes y oficinas, según informaron las autoridades.

La Hermandad sigue siendo muy popular en Jordania y continuó operando incluso después de que el máximo tribunal del país ordenara su disolución en 2020. Las autoridades a menudo han hecho la vista gorda ante sus actividades.

En Egipto, la Hermandad Musulmana está prohibida desde 2013, tras el derrocamiento de su líder y entonces presidente Mohamed Morsi, depuesto en un golpe militar encabezado por el entonces jefe de las Fuerzas Armadas Abdel Fattah al-Sisi, quien gobierna Egipto desde entonces, manteniendo una alianza clave con Washington.

En mayo de este año, el presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó a su gobierno elaborar propuestas para contrarrestar la influencia de la Hermandad Musulmana y la expansión del islam político en Francia.

Un informe confidencial del Gobierno francés, revelado recientemente por la prensa, había descrito a la Hermandad Musulmana como una “amenaza para la cohesión nacional” en Francia.

Con AFP

