Pocos días después del revuelo generado por el nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas, Emmanuel Macron aseguró el martes 25 de noviembre en la cadena de radio francesa RTL que el nuevo servicio nacional voluntario, que está a punto de anunciar, no implica en absoluto “enviar a nuestros jóvenes a Ucrania”.

El jefe de Estado confirmó que el jueves detallará “la transformación del servicio nacional universal hacia una nueva forma”, sin aportar más precisiones.

“Hay que eliminar desde ya cualquier idea confusa que sugiera que vamos a enviar a nuestros jóvenes a Ucrania. No es en absoluto el sentido de esto”, insistió.

Emmanuel Macron acudirá el jueves a un sitio del ejército de tierra en Varces (Isère), dentro de la 27.ª Brigada de Infantería de Montaña (BIM), para anunciar un “nuevo marco para servir en nuestras fuerzas armadas” y responder al “deseo de compromiso” de la juventud.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Está muy claro que debemos reforzar el pacto ejército-Nación”, defendió el presidente este martes por la mañana en RTL.

¿Hacia un servicio militar voluntario?

Según fuentes coincidentes, Emmanuel Macron debería anunciar el jueves el establecimiento de un servicio militar voluntario (SMV).

Su implementación comenzaría de manera modesta, con 2.000 a 3.000 personas el primer año, antes de una “subida en potencia” hasta un objetivo final de 50.000 por año, estimó recientemente una fuente conocedora del expediente.

Según varios medios, la duración prevista sería de 10 meses y sería remunerado con varios cientos de euros.

Unos días antes el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en un discurso ante los alcaldes de Francia, insistió en la necesidad de “preparar los espíritus para la guerra” y estar dispuesto a “aceptar perder a sus hijos”.

Los partidos de oposición se indignaron y acusando a Emmanuel Macron de preparar al país para una guerra contra Rusia.

La Revisión Nacional Estratégica de 2025, hoja de ruta del Gobierno, señala que Francia debe “prepararse para la hipótesis de un compromiso militar de alta intensidad en las inmediaciones de Europa para 2027-2030, paralelo a un aumento masivo de los ataques híbridos en su territorio”.

La movilización voluntaria de una parte de una cohorte anual podría servir para responder a la necesidad de “adquirir masa” suficiente para resistir en caso de conflicto prolongado, había señalado este verano el general Pierre Schill, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

El servicio militar fue obligatorio en Francia durante casi dos siglos, hasta su supresión en 1997 por el presidente Jacques Chirac, para dar paso a un ejército profesional.

Con AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más