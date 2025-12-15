Los renovados choques fronterizos entre Camboya y Tailandia entraron este domingo en su segunda semana, después de que Bangkok desmintiera la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que se había acordado una tregua para detener los mortales combates.

El conflicto, que tiene su origen en una disputa de demarcación de la época colonial a lo largo de una frontera de 800 kilómetros, ha desplazado a unas 800.000 personas, según las autoridades.

"He estado aquí seis días y me entristece que los combates continúen", dijo a la AFP Sean Leap, de 63 años, en un centro de evacuación de la provincia fronteriza camboyana de Banteay Meanchey, el domingo.

"Quiero que se detenga", añadió, señalando que está preocupado por su casa y su ganado.

Al menos 25 personas han muerto, incluidos 14 soldados tailandeses, un civil tailandés y 11 civiles camboyanos, según informaron las autoridades.

Ambas partes se culpan mutuamente de haber iniciado los enfrentamientos, alegando legítima defensa e intercambiando acusaciones de ataques contra civiles.

Trump, que anteriormente había respaldado una tregua y un acuerdo posterior, afirmó el viernes que los vecinos del sudeste asiático habían acordado detener los combates.

Sin embargo, líderes tailandeses señalaron posteriormente que no se había alcanzado ningún acuerdo de alto el fuego, y ambos gobiernos informaron el domingo por la mañana que los enfrentamientos continuaban.

El portavoz del ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri, dijo que Camboya bombardeó y atacó con artillería varias provincias fronterizas durante la noche.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata, afirmó que Tailandia continuó disparando morteros y bombas en zonas fronterizas desde la medianoche.

Cruces fronterizos cerrados

Tras no concretarse la tregua prometida por Trump, Camboya cerró el sábado sus pasos fronterizos con Tailandia, dejando a trabajadores migrantes varados.

Bajo una carpa improvisada en un centro de evacuación en Banteay Meanchey, Cheav Sokun contó a la AFP que su esposo, que se encuentra en Tailandia, quiere regresar a casa.

Ella y su hijo salieron de Tailandia junto a decenas de miles de trabajadores migrantes camboyanos durante los mortales enfrentamientos de julio, pero su esposo se quedó trabajando como jardinero con su “buen jefe tailandés”.

“Me pidió que regresara primero. Después, la frontera se cerró y él no puede volver”, dijo la mujer de 38 años.

“Me preocupa, pero le digo que no ande deambulando… Tenemos miedo de que, si saben que somos camboyanos, nos ataquen”, añadió.

Al otro lado de la frontera, en la provincia tailandesa de Surin, el profesor de música Watthanachai Kamngam, de 38 años, relató a la AFP que observó varios cohetes cruzar el cielo oscuro de la madrugada del domingo antes de oír explosiones a lo lejos.

Watthanachai ha estado pintando escenas coloridas de tanques, banderas tailandesas y soldados cargando heridos en las paredes de búnkeres de hormigón desde los enfrentamientos de julio, que dejaron decenas de muertos.

“Mientras vivo estos combates, solo quiero registrar este momento, mostrar que esta es realmente nuestra realidad”, dijo a la AFP la semana pasada.

En medio de los enfrentamientos, el ejército tailandés impuso un toque de queda nocturno de 19:00 a 5:00 (12:00 a 22:00 GMT) en partes de las provincias de Sa Kaeo y Trat.

Estados Unidos, China y Malasia, en su calidad de presidente del bloque regional ASEAN, mediaron un alto el fuego en julio.

En octubre, Trump respaldó una declaración conjunta posterior entre Tailandia y Camboya, destacando nuevos acuerdos comerciales tras aceptar prolongar la tregua.

Sin embargo, Tailandia suspendió el acuerdo al mes siguiente después de que soldados tailandeses resultaran heridos por minas terrestres en la frontera.

La semana pasada, Trump prometió que haría “un par de llamadas telefónicas” para reactivar la tregua previamente negociada.

Sin embargo, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo a periodistas el sábado que Trump “no mencionó que debiéramos acordar un alto el fuego” durante su llamada telefónica del viernes.

Anutin señaló que no había “indicios” de que Trump vinculara futuras conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Tailandia con el conflicto fronterizo, aunque también afirmó que el presidente estadounidense había garantizado que Tailandia obtendría “mejores beneficios que otros países”.

