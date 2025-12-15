La policía estadounidense arrestó a una persona tras un tiroteo que dejó dos muertos y nueve heridos, siete de ellos graves, el sábado 13 de diciembre en la prestigiosa Universidad de Brown, ubicada en Providence, en el este del país.

Kristy DosReis, responsable de información del servicio de seguridad pública de Providence, declaró a Reuters que esta "persona de interés" fue puesta bajo custodia tras el tiroteo.

La Universidad de Brown informó el domingo en un comunicado que la policía también había levantado la orden de confinamiento en su campus de Providence (Rhode Island).

Más de 400 agentes de las fuerzas del orden fueron desplegados el sábado mientras la policía buscaba al sospechoso del tiroteo, un hombre vestido de negro que había irrumpido en un edificio donde los estudiantes realizaban exámenes.

El acceso a algunas áreas del campus permanecía restringido el domingo, mientras la policía mantenía un perímetro de seguridad alrededor del Minden Hall y los edificios residenciales cercanos, informó Brown, cuyo campus cuenta con cientos de edificios, incluidos anfiteatros, laboratorios y residencias estudiantiles.

El subjefe de policía de Providence, Timothy O’Hara, indicó que se habían encontrado casquillos en la escena del tiroteo, pero que la policía no estaba lista para dar más detalles.

Varios heridos en estado crítico

“Estamos a una semana y media de Navidad. Hoy murieron dos personas y ocho más están hospitalizadas”, dijo el alcalde de la ciudad, Brett Smiley, el sábado por la noche. “Por favor, únanse a nuestras oraciones por estas familias.”

Siete de los nueve estudiantes heridos en el tiroteo estaban en estado crítico el sábado por la noche, informaron los servicios de salud de Brown.

“Este es el día que uno espera nunca ver”, declaró la presidenta de la universidad, Christina Paxson, en una conferencia de prensa.

Con Reuters

