Este domingo 14 de diciembre, se registró un tiroteo en una de las playas más populares y emblemáticas de Australia, un hecho en el que murieron por lo menos 16 personas y que se ha convertido en el ataque a tiros más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.

A continuación, todo lo que necesitas saber sobre el violento episodio.

¿Cómo ocurrió el atentado?

La Policía del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, confirmó que el ataque ocurrió sobre las 18:47 hora local en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante la celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá, a la que asistió alrededor de un millar de personas.

Testigos en el lugar de los hechos afirmaron que el tiroteo en la famosa playa, que estaba repleta en una calurosa tarde de verano, duró aproximadamente unos 10 minutos, lo que provocó que cientos de personas se dispersaran por la arena y hacia las calles y parques cercanos.

"Todos entramos en pánico y también comenzamos a correr. Así que lo dejamos todo, incluso las chanclas, todo. Simplemente corrimos por la colina", dijo Marcos Carvalho, un residente de Bondi de 38 años, que estaba recogiendo sus cosas después de un día en la playa cuando escuchó lo que estimó fueron entre 40 y 50 disparos.

Un video que circula en redes sociales muestra a personas en traje de baño huyendo del agua mientras se oían disparos. Al mismo tiempo, otras imágenes registran a dos hombres con camisas negras disparando rifles desde un camino que conduce a la playa, entre sirenas y los gritos de las víctimas de fondo.

Según el reporte más reciente entregado por el ministro de Sanidad de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, ya son por lo menos 16 las personas asesinadas por los atacantes este domingo en Australia.

Al mismo tiempo, de acuerdo a las autoridades, que informan de que al menos 38 personas resultaron heridas, un niño es una de las víctimas mortales del atentado.

Por su parte, Jabad (un movimiento judío ortodoxo que dirige varios centros de extensión en todo el mundo) identificó a uno de los muertos como Eli Schlanger, rabino asistente de Jabad de Bondi y organizador clave del evento.

De igual forma, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel confirmó la muerte de un ciudadano israelí, aunque no entró en detalles en un primer momento.

¿Quiénes son los atacantes?

Un pistolero fue asesinado a tiros por la Policía, mientras que el segundo fue arrestado y se encuentra en estado crítico, tal y como informaron las autoridades, que asimismo confirmaron que los atacantes eran un padre y un hijo. El comisario de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, dijo que se está investigando la presunta participación de un tercer tirador.

Akram, de Bonnyrigg, al suroeste de Sídney. El medio también indicó que el director de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), Mike Burgess, aseguró que se estaba investigando la identidad de los atacantes y si había alguien más en la comunidad “con intenciones similares”.

Al ser interrogado sobre si alguno de los perpetradores del ataque figuraba en las listas de vigilancia de la ASIO, ‘ABC’ explica que Burgess respondió que la organización conocía a “uno de ellos” pero no lo consideraba una “amenaza inmediata”.

Lo que ha dicho el Gobierno

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó lo ocurrido como “un ataque dirigido contra judíos australianos en el primer día Janucá”, una jornada que se transformó en “un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón” de Australia.

Albanese prometió que la violencia se enfrentaría a “un momento de unidad nacional en el que los australianos de todo el mundo abrazarán a sus compatriotas australianos de fe judía”.

Por su parte, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, atribuyó lo ocurrido a la misma hipótesis que el jefe del Gobierno nacional: “este ataque fue diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney”.

En cuanto a la Policía, la institución dijo que sus oficiales estaban examinando una serie de artículos sospechosos, incluidos varios dispositivos explosivos improvisados encontrados en uno de los automóviles de los atacantes.

Dicho eso, las autoridades dijeron que muchas personas habrían muerto si no hubiera sido por un transeúnte, identificado por los medios locales como el dueño de una frutería, Ahmed al-Ahmed, de 43 años, quien fue filmado cargando contra un hombre armado por la espalda, forcejeando con él y arrebatándole un rifle de sus manos.

"Hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía", dijo Minns.

El resultado de una ola de antisemitismo

Australia, un país de 28 millones de habitantes, alberga a cerca de 117.000 judíos, según cifras oficiales. Y, aunque la diáspora judía australiana es relativamente pequeña por el número total de personas en el país, está profundamente arraigada en la comunidad en general. Se estima que alrededor de un tercio de los judíos australianos vive en los suburbios del este de Sídney, incluyendo Bondi.

Desde que inició el asedio de Israel a la Franja de Gaza, desencadenado por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, los incidentes antisemitas como agresiones, vandalismo, amenazas e intimidación, se triplicaron en Australia el año siguiente, según informó en julio la enviada especial del gobierno para combatir el antisemitismo, Jillian Segal.

Puntualmente, durante el 2024 esta nación se vio sacudida por ataques antisemitas en Sídney y Melbourne; sinagogas y automóviles fueron incendiados, negocios y viviendas fueron objeto de grafitis y judíos fueron atacados en esas ciudades, donde vive el 85% de la población judía del país.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó haber advertido a las autoridades australianas desde hace meses sobre los peligros de no tomar medidas contra el antisemitismo. Agregó, sin dejar clara la relación entre una cosa y otra, que la decisión de Australia de reconocer un Estado palestino “echa leña al fuego del antisemitismo”.

“Su gobierno no hizo nada para detener la propagación del antisemitismo en Australia… y el resultado son los horribles ataques contra los judíos que vimos hoy”, dijo Netanyahu.

Antisemitism is a cancer. pic.twitter.com/oz44ixjpAP — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 14, 2025

Los tiroteos masivos no son comunes en la realidad australiana, en un territorio considerado como uno de los más seguros del mundo. De hecho, el ataque de este domingo en la playa de Bondi es el peor de su tipo en Australia desde 1996, cuando un hombre armado mató a 35 personas en un sitio turístico del estado sureño de Tasmania.

La comunidad internacional reacciona: entre el dolor y la indignación

Luego de que se conociera la noticia del letal tiroteo, el rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido se mostraron “horrorizados y entristecidos por el terrible ataque terrorista antisemita”.

Rápidamente, una gran lista de líderes mundiales se pronunciaron también al respecto. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo que su "corazón está con la comunidad judía mundial", mientras que el premier británico, Keir Starmer, declaró estar al tanto del “horrendo ataque”.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Casa Blanca, Marco Rubio, dijo que “el antisemitismo no tiene cabida en este mundo” y que “Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista”.

También el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó sus condolencias. Macron declaró que Francia "comparte el dolor del pueblo australiano y seguirá luchando sin descanso contra el odio antisemita que nos hiere a todos, dondequiera que ataque".

En cuanto al presidente de Israel, Isaac Herzog, urgió al Gobierno de Australia a combatir “la enorme ola de antisemitismo”. "Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola a la sociedad australiana", dijo el mandatario.

Con EFE, Reuters, AP y medios locales

