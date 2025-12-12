Lo esencial:

Una propuesta sobre concesiones territoriales ucranianas fue enviada al presidente estadounidense Donald Trump, afirma el canciller alemán Friedrich Merz.

afirma el canciller alemán Friedrich Merz. Se trata de un plan revisado de 20 puntos que contiene "algunas ideas nuevas" sobre los territorios que Kiev podría ceder y el control de la central nuclear de Zaporizhia , indicó un funcionario ucraniano, citado por 'ABC News'.

Zelenski asegura que acordó con altos funcionarios de EE. UU. los puntos determinantes de un plan de reconstrucción posguerra basado en un documento económico.

Rusia asegura haber derribado 287 drones ucranianos en una sola noche.

Trump afirma que habló "en términos fuertes" con líderes europeos sobre la guerra en Ucrania y advierte que Zelenski "tiene que ser realista".

A continuación, la información más relevante de la jornada del 11 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania y las conversaciones diplomáticas que buscan la terminación de la ocupación rusa en el territorio ucraniano:

Con información de Reuters, AFP, EFE y medios locales

