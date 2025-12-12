Lo esencial:

  • Una propuesta sobre concesiones territoriales ucranianas fue enviada al presidente estadounidense Donald Trump, afirma el canciller alemán Friedrich Merz.

  • Se trata de un plan revisado de 20 puntos que contiene "algunas ideas nuevas" sobre los territorios que Kiev podría ceder y el control de la central nuclear de Zaporizhia, indicó un funcionario ucraniano, citado por 'ABC News'.

  • Zelenski asegura que acordó con altos funcionarios de EE. UU. los puntos determinantes de un plan de reconstrucción posguerra basado en un documento económico. 

  • Rusia asegura haber derribado 287 drones ucranianos en una sola noche. 
  • Trump afirma que habló "en términos fuertes" con líderes europeos sobre la guerra en Ucrania y advierte que Zelenski "tiene que ser realista". 

A continuación, la información más relevante de la jornada del 11 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania y las conversaciones diplomáticas que buscan la terminación de la ocupación rusa en el territorio ucraniano:

Con información de Reuters, AFP, EFE y medios locales 

France24

Liberté Égalité Actualité

France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes.

Ver más