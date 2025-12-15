El balance del alcalde contradice la versión oficial del gobierno, que reconoce 5 muertos, y acusa a grupos criminales de provocar la violencia en la zona durante la última semana con ataques armados al ejército.

"Fueron 13 personas que murieron brutalmente emboscados de parte del ejército de Guatemala y gente de Santa Catarina Ixtahuacán", dijo el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj.

Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, al oeste de Ciudad de Guatemala, están envueltos en una pugna de más de un siglo por los límites entre ambos pueblos de la etnia maya, lo que ha dejado varios muertos en los últimos años.

"Ejército asesino"

Según Guarchaj, las personas fallecidas eran del pueblo y tenían entre 14 y 70 años. El alcalde afirma que fueron atacadas cuando se encontraban trabajando en una cantera de la localidad.

Por estos hechos, Guarchaj decretó dos días de luto en Nahualá, donde las familias ya han enterrado a algunas de las víctimas que, según el regidor, murieron por "balas" y "torturas".

Antes de su entierro, las víctimas fueron despedidas en una ceremonia realizada en el parque central de Nahualá, a donde acudieron cientos de personas.

Sobre los féretros había flores, principalmente de tonos amarillos, algunas fotos de los fallecidos y cartulinas con mensajes. En una de ellas, de color azul, se podía leer: "Ejército asesino fuera".

Los actos se celebraron bajo un fuerte sol y con los familiares alrededor de los féretros.

"Aquí no estamos inventando, solo hablo por la verdad", indicó Guarchaj en una llamada telefónica en la que leyó los nombres y las edades de los fallecidos.

Crimen organizado

Este domingo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció que su gobierno restringió por quince días algunos derechos civiles en la región de Sololá, donde se ubican las dos comunidades indígenas en disputa.

El mandatario también acusó a grupos criminales de generar la violencia en el lugar para provocar la retirada del ejército de esa región.

"Estos grupos criminales buscan que el ejército de Guatemala se retire del área. Su objetivo es claro, quedarse con el control del territorio para operar libremente y seguir extorsionando y realizando actividades ilegales", afirmó en conferencia de prensa.

Por esa razón, el gobierno decretó el "estado de prevención" para desarticular estos grupos criminales, una medida extraordinaria que permite a las autoridades limitar los derechos de reunión y manifestación, entre otros.

"Estamos en un momento crítico para el departamento de Sololá y para la seguridad en el territorio nacional", indicó Arévalo, según el cual desde el jueves "grupos del crimen organizado se aprovecharon maliciosamente de un conflicto comunitario".

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó que hasta ahora "son cinco personas fallecidas" por razones "que tendrán que ser determinadas", y agregó que por el momento no hay "ningún dato de civiles heridos".

Arévalo declaró que grupos criminales, que no identificó, atacaron durante más de 10 horas con armas de grueso calibre un destacamento militar, provocando siete heridos, tres de ellos graves.

"En este caso no hubo ataque entre las comunidades, se trata de un ataque contra el destacamento militar de manera intencional", sostuvo.

El jueves cuatro soldados resultaron heridos en un cruce de disparos en otro enfrentamiento entre estas dos comunidades que se disputan una zona con reservas de agua y bosques.

El diferendo, que ha obligado en ocasiones a las autoridades a declarar el estado de sitio, persiste pese a que varios gobiernos han impulsado diálogos entre las partes.

En diciembre de 2021 se registró uno de los enfrentamientos más sangrientos, con saldo de 13 muertos, entre ellos tres niños y un policía.

