Los ganaderos continúan este 14 de diciembre las acciones de bloqueo en todo el suroeste de Francia, en vísperas de la visita a Occitania de la ministra de Agricultura Annie Genevard, cuya gestión de la epidemia de dermatosis nodular contagiosa (CND) están impugnando.

"Hay nuevos bloqueos en marcha (…), continúa y se está desarrollando", anunció Bertrand Venteau, presidente de la Coordinación Rural, un sindicato que ha mantenido una fuerte oposición, al igual que la Confederación Campesina, contra el sacrificio generalizado de animales, y ha exigido en su lugar una gran campaña de vacunación del rebaño francés de 16 millones de piezas, contra esta enfermedad no transmisible a los humanos.

"Vamos a pasar las fiestas aquí", dijo a la agencia AFP Cédric Baron, ganadero en Montoussin (Haute-Garonne), movilizado en Carbonne, punto de partida de un anterior movimiento de protesta agrícola en enero de 2024.

"Estamos en guerra. Mientras el estado no abandone la matanza masiva, nosotros estaremos allí", advierte Cédric Nespoulos, un productor de ganado vacuno en el Tarn, donde unos cincuenta agricultores bloquean la carretera nacional N88 en la entrada de la circunvalación de Albi.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En Millau, unos veinte tractores vertieron lodo, heno, neumáticos y basura delante y en el patio de la subprefectura de Aveyron, según un fotógrafo de la AFP.

Otros agricultores se están movilizando cerca de Montpellier o en Saint-Jean-de-Luz (Pirineos Atlánticos), antes de nuevas llamadas a bloqueos por la tarde en Burdeos y Dordoña.

En el Hérault, el subprefecto de Lodève, Éric Suzanne, habla de una manifestación "limitada", pero informa de "muchas más dificultades en Lozère y Aveyron, en la A75″.

"Sin brote activo"

En los puntos de control, muchos activistas dicen estar "impactados" por el uso de gas lacrimógeno por parte de los gendarmes a mitad de semana en Ariège, para dispersar a los reproductores que bloqueaban el acceso de los veterinarios a la granja afectada por el primer caso de CDN en esta parte del país.

"Cuando hay un animal enfermo, todos aceptan sacrificarlo, pero matar rebaños enteros, cuando se tarda años en establecer genética y montar un rebaño, estamos totalmente en contra", dijo Christophe Guénon, ganadero y horticultor ecológico cerca de Burdeos

La ministra Genevard, apoyada en este tema por la alianza sindical mayoritaria FNSEA-Jóvenes Agricultores, defiende "un protocolo que ha funcionado muy bien" desde la aparición del primer caso de esta enfermedad en Francia, en junio, en Saboya. Aseguró al periódico Sud Ouest el 13 de diciembre que no hubo "ningún brote activo de CDN en territorio francés".

Mientras que Venteau cree que "ahora debe decretarse la vacunación, de lo contrario tendremos una tragedia en menos de un mes" y que "todo el sur del Loira quedará contaminado", la ministra respondió el 14 en Europe 1 que "el virus no está en las puertas de todas las granjas".

Delga llama a Lecornu

Genevard viajará a Occitania para "presenciar los comienzos de la vacunación en este territorio" para un millón de animales, pero el gobierno sigue siendo muy cauteloso ante una posible generalización de la vacunación.

Esto "situaría a Francia como una zona de riesgo y, por tanto, supondría un riesgo económico para todo el sector agrícola", alegó Sébastien Martin, ministro delegado de Industria.

La presidenta socialista de la región de Occitania, Carole Delga, envió una carta abierta al primer ministro Sébastien Lecornu el 15, pidiéndole "que intervenga para garantizar, lo antes posible, un diálogo franco y sincero con los agricultores".

El diálogo ya es "permanente", respondió la portavoz del gobierno Maud Bregeon, asegurando que el protocolo actual es el "más eficaz".

Otros temas candentes, como el anunciado recorte en el presupuesto de la Política Agrícola Común Europea (PAC) y el acuerdo de libre comercio previsto entre la UE y los estados del Mercosur, también están avivando la indignación de los agricultores.

"En su forma actual, el tratado no es aceptable", repitió el ministro de Economía, Roland Lescure, en una entrevista con varios medios, entre ellos Les Echos.

.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más