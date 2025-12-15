El principal negociador de Hamás, Khalil al-Hayya, confirmó este domingo que un dron israelí en la ciudad de Gaza mató, el sábado 13 de diciembre, al veterano comandante de la organización Raed Saad en la Franja de Gaza.

La muerte de Saad, conocido por su papel en la producción militar del grupo islamista y que, según Israel, estaría vinculado al ataque del 7 de octubre de 2023, se produce en medio de un alto el fuego frágil. El ataque también dejó cuatro muertos más y varios heridos.

Miles de personas acompañaron el domingo el funeral del comandante Saad y de sus colaboradores, coreando lemas religiosos y portando banderas verdes de Hamás.

Raed Saad, descrito por Hamás como comandante de su unidad de fabricación militar, fue identificado por Israel como uno de los arquitectos de la incursión armada de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y considerado responsable de la reconstrucción de la organización tras los bombardeos anteriores.

El ejército israelí detalló que Saad participó en la creación de las Brigadas al-Qassam, el brazo armado de Hamás, y en la planificación de la fuerza naval del grupo, además de colaborar en la elaboración del llamado "plan Muro de Jericó", un supuesto documento estratégico sobre la coordinación de varios movimientos armados palestinos para la planeación del 7-O.

Fuentes de Hamás describen a Saad como el segundo al mando de la rama armada, tras Izz al-Din al-Haddad.

Frágil alto el fuego

La segunda fase del plan de Gaza sigue sin definirse, en medio de profundas divergencias entre Israel y Hamás sobre el futuro del enclave.

La siguiente fase debería abordar la gobernanza posterior, que implicaría el desarme de Hamás y la reconstrucción del enclave bajo supervisión internacional.

Israel exige la entrega de las armas y la eliminación del gobierno del grupo, mientras Hamás (considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países, incluidos Estados Unidos y Alemania) insiste en mantenerlas y reclama la retirada total de las tropas israelíes.

Khalil al-Hayya insiste en que cualquier fuerza internacional de estabilización se limite a la frontera de Gaza y no ingrese al territorio controlado por Hamás.

La tensión se agrava con incidentes como el asesinato a tiros del funcionario de seguridad palestino Ahmed Zamzam este domingo, que Hamás atribuye a colaboradores de Israel.

Desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, más de 386 palestinos han muerto en ataques israelíes, según cifras del ministerio de Salud del enclave, en su mayoría civiles.

Israel sostiene que sus operaciones son represalias a movimientos de militantes o a violaciones de la denominada "línea amarilla", que delimita la zona en la que se replegaron sus tropas.

Con AP, Reuters y EFE

