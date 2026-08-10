Los ataques de Rusia y Ucrania durante la madrugada del domingo 9 de agosto dejaron muertos y heridos a ambos lados de la frontera, con ofensivas que alcanzaron una decena de regiones ucranianas y la ciudad rusa de Belgorod.

Cinco personas murieron y 25 resultaron heridas, entre ellas un niño de 4 años y otro menor de edad, en un ataque con drones ucranianos sobre la ciudad rusa de Belgorod, según reportes de las autoridades locales.

Unos 29 bloques de apartamentos y cinco casas particulares resultaron afectados por el fuego ucraniano, según las autoridades rusas; así como edificios administrativos e "instalaciones comerciales" no especificadas a lo largo de la ciudad.

El Gobierno local señaló que la ciudad fue atacada por 16 drones, "tres de los cuales fueron derribados".

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Entretanto, el alcalde de Novorossiysk, Andrey Kravchenko, declaró que algunos restos de drones ucranianos cayeron sobre dos empresas y una vivienda particular en la ciudad rusa de Novorossiysk, pero no especificó de qué tipo de establecimientos comerciales se trataba.

Posteriormente, las autoridades regionales informaron de un herido por los fragmentos de los drones y daños en dos casas particulares y un edificio de apartamentos.

En Novorossiysk se encuentra una importante terminal de combustible que conecta los yacimientos petrolíferos de Kazajstán con los mercados de todo el mundo, y que anteriormente ha sido objetivo de ataques ucranianos.

El ministerio de Defensa ruso señaló que sus fuerzas derribaron 153 drones ucranianos durante la noche, incluso sobre la Crimea ocupada por Rusia y los mares Negro y de Azov.

Una mujer pasa junto a un edificio bancario dañado durante un ataque con drones ucranianos en Belgorod, Rusia, el 9 de agosto de 2026.

Paralelamente, Ucrania reivindicó este domingo ataques contra tres sistemas de misiles antiaéreos, dos estaciones de radar y tres buques rusos en el mar Negro, en línea con su estrategia de golpear los navíos con el fin de interrumpir los ingresos de Rusia para financiar la guerra. Los blancos del ejército ucraniano fueron un petrolero y dos buques de carga seca.

Tanto Rusia como Ucrania han puesto en marcha una campaña para bombardear instalaciones logísticas, con almacenes de comercio electrónico en ambos lados y gasolineras en Ucrania golpeadas durante el verano.

El gigante petrolero y gasístico estatal ucraniano Naftogaz informó sobre un aumento significativo de las agresiones contra sus instalaciones en los últimos tres días, incluyendo ataques a infraestructuras de extracción de petróleo durante la noche.

Tres muertos y 37 heridos en Járkiv

Del lado ucraniano, tres personas murieron y 37 resultaron heridas en la ciudad de Járkiv, en el este del país, donde un edificio de apartamentos de varias plantas fue alcanzado por la artillería rusa, según informó el gobernador regional, Oleh Syniehubov.

Rusia ha lanzado casi a diario ataques contra las ciudades ucranianas, en medio de la grave escasez de interceptores Patriot, de fabricación estadounidense, que afronta Kiev. Estos sistemas antiaéreos son una importante arma del arsenal ucraniano capaz de derribar misiles balísticos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha presionado durante meses a otros países, especialmente a Estados Unidos, para que envíen más sistemas Patriot, cuya escasez se ha visto acentuada por la guerra en Irán. El mandatario argumenta que estos componentes son cruciales para la defensa de la vida de los civiles.

Los bomberos extinguieron un incendio tras el impacto de un dron ruso en Járkiv, Ucrania, el domingo 9 de agosto de 2026.

Además, Rusia anunció este domingo la toma de dos localidades en la región ucraniana de Donetsk. "Las unidades de la agrupación Sur liberaron la localidad de Vasiutinske de la república popular de Donetsk", informó en Telegram el ministerio de Defensa de Rusia, que también reportó la toma de la localidad de Toretske por parte de las unidades de la agrupación Centro.

Vasiutinske se encuentra a 8 kilómetros al sudeste de Kramatorsk y a 12 kilómetros al sur de Sloviansk, mientras que Toretske está ubicada a unos veinte kilómetros al sur de Kramatorsk.

Kramatorsk y Sloviansk se encuentran entre los principales bastiones que permanecen bajo control ucraniano en Donetsk, una región que Rusia reivindica como propia desde su anexión declarada en 2022, no reconocida internacionalmente.

Daños en el puerto de Odessa

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo que el puerto de Odessa había sufrido daños a causa de un ataque ruso. El gobernador regional, Oleh Syniehubov, detalló que "decenas de drones y misiles" impactaron en la ciudad costera del sur y la región circundante, hiriendo a una docena de personas.

Los puertos marítimos de Odessa son la arteria principal de las vastas exportaciones agrícolas de Ucrania, por lo que Zelenski declaró que "de esta forma, los rusos están en guerra con la seguridad alimentaria mundial".

El ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado instalaciones de almacenamiento de combustible del ejército ucraniano en los puertos de Odessa y la cercana Chornomorsk. Los bombardeos de Moscú sobre Odessa buscan aislar a Ucrania del mar Negro.

Personal de los servicios de emergencia trabaja para extinguir un incendio en edificios residenciales tras un ataque con misiles rusos en Odessa, Ucrania, el domingo 9 de agosto de 2026.

El ministerio de Energía ucraniano afirmó que los ataques contra instalaciones eléctricas en la región provocaron que una "cantidad significativa" de residentes de la ciudad portuaria se quedaran sin electricidad durante la noche, aunque avanzado el día ya se había restablecido el suministro eléctrico a 90.000 consumidores.

Con información de agencias.

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