La fuerza pública dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que arrojaron piedras a los uniformados en medio de corridas frente a la sede del Congreso, según periodistas de la AFP.

Al menos dos uniformados y un manifestante resultaron heridos, según citó la prensa local y mostraron imágenes de AFP.

Además diez personas fueron arrestadas, de acuerdo a un balance de la prensa sin confirmación oficial.

Una fotógrafa fue herida en la cabeza, informó el sindicato de prensa de Buenos Aires (Sipreba).

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Las corridas y la represión policial se extendieron por más de cuatro horas. Hacia las 20:00 locales la plaza frente al Congreso quedó vacía de manifestantes, no obstante algunas corridas seguían en cercanías mientras los camiones hidrantes y la guardia de Infantería se abría paso con disparos de bala de goma en la céntrica Avenida 9 de Julio.

"La patria no se vende"

Para permitir que el proyecto de ley sea debatido en el Senado, el gobierno debió retirar de la iniciativa un polémico punto que liberaba la venta de tierras a extranjeros, el cambio más rechazado.

Aun así, las manifestantes se movilizaron. "Yo quiero que caiga la ley completa", dijo a la AFP Roxana Parapugna, una socióloga de 51 años, frente a la sede del legislativo.

Para Carlos Miño, un jubilado de 67 años, "casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas".

Heridos, lesionados detenidos es el saldo de una feroz represión contra miles y miles de manifestantes en #Argentina que realizaron una marcha pacífica donde sólo se veía un mar de banderas bajo la consigna “La patria no se vende”, y se encontraron ante un enorme operativo… pic.twitter.com/5jAQVde8iE — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 7, 2026

La iniciativa que comenzó a debatirse este jueves en el Senado busca dificultar expropiaciones del Estado, facilitar desalojos 'express' y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.

Convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, la protesta más importante se registró frente al Congreso, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires pese al día de intensas lluvias.

"La patria no se vende" fue la principal consigna de los manifestantes que se multiplicó en cánticos y banderas.

El denominado proyecto de "Ley de inviolabilidad de la propiedad privada" llevaba semanas sin poder tratarse por el apartado que flexibilizaba la Ley de Tierras Rurales para extranjeros.

El Gobierno de Javier Milei sostiene que las restricciones de la actual ley, vigente desde 2011, desalienta inversiones.

13 millones de hectáreas pertenecen a extranjeros

La norma limita al 15% la proporción de tierras que pueden venderse a extranjeros, porcentaje que se aplica a cada provincia y a cada municipio individualmente.

El Gobierno quería liberarlo, luego propuso ampliarlo a 25% y sobre el total de cada provincia. Pero resolvió quitarlo del proyecto por falta de apoyos.

Según datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina, más de 13 millones de hectáreas del país (superficie similar a Inglaterra) pertenecen a extranjeros.

Aunque en ninguna de las 23 provincias argentinas se supera el 15% de la ley, según el Registro de Tierras Rurales, 31 departamentos ya pasan ese límite. En algunos municipios de Misiones (noreste) llega al 80%.

Se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes durante una manifestación contra la legislación sobre la propiedad privada frente al Congreso Nacional en Buenos Aires.

La ley aún debe debatirse en la Cámara de diputados. El resto del proyecto también genera críticas.

Otros capítulos buscan reforzar las barreras para la expropiación de tierras o inmuebles o acelerar desalojos por impagos de alquiler.

También propone eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que restringe la venta de tierras incendiadas.

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